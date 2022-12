Pepe, imagine de colecție pe internet! Ipostaza în care i-a surprins artistul pe copiii lui

In articol:

Pepe se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, prin intermediul rețelelor de socializare, în special pe Instagram, Pepe păstrează mereu legătura cu admiratorii săi, împărtășind cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai

puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Pepe a postat o fotografie de colecție în mediul online, alături de copiii săi. Cum sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, familia artistului a făcut deja bradul, însă nu fără a surprinde o mică parte din împodobirea acestuia.

Astfel, direct de lângă brăduțul de Crăciun, Pepe și-a surprins doi dintre copiii săi, respectiv pe fiica sa cea mare, Maria, și pe mezinul familiei.

Bineînțeles, alături de imagine, artistul a scris și un mesaj:

Pepe, declarații despre botezul fiului său

Nu de mult, Pepe a făcut o serie de declarații despre botezul fiului său, explicând că evenimentul a fost unul reușit, iar petrecerea a fost organizată alături de membrii familiei.

„A fost foarte frumos la botez. Am făcut un botez în familie. Băiețelul are cinci luni și două săptămâni. E altceva când e copilul tău. Am experiență, dar și dacă aș avea o sută de copii aș fi emoționat(...) Nu am cântat prea mult, am cântat un refren, cu câte un invitat, în treacăt”, a mai spus prezentatorul TV.