Pepe, în discuții aprinse după divorțul de Raluca Pastramă: „ Mi-au promis multe, că îmi dau banii, ba că îmi dau un teren...”

Pepe a dezvăluit că poartă discuții, dar până în acest moment nu s-a concretizat nimic. Se pare că după divorțul de fosta lui soție, Raluca Pastramă, cu care are și două fetițe minunate, cântărețul s-a ales și cu o afacere.

Este vorba despre un salon de înfrumusețare, afacere care, însă, nu prea mai funcționează. Artistul a dezvăluit că vrea să-l vândă și mâine, dar clienții sunt neserioși.

Pepe [Sursa foto: Instagram]

Pepe s-a ales cu un salon de înfrumusețare cu care nu face niciun profit

Salonul se află Calea Victoriei și dispune de coafor, cosmetică, make-up, barbershop și servicii de manichură-pedichiură. Artistul spune că este de acord să-l vândă pentru un preț corect de 530.000 de euro. De asemenea, ia în calcul și varianta de a-l închiria.

„Salonul a fost închiriat timp de nouă luni, contractul inițial a fost pe trei ani, însă, din cauza pandemiei, lucrurile nu au mai mers. Este o afacere pe care îmi doresc să o vând, dacă nu o vând am să o închiriez, că îmi convine și așa. Până acum am avut mulți clienți care au venit și mi-au promis multe, că îmi dau banii, ba că îmi dau un teren, ba că îmi dau o mașină, însă nu s-a concretizat nimic. Așa, pe vorbe, eu nu dau afacerea. Până la urmă cred că o să dau un anunț că îl închiriez. Eu nu am timp de așa ceva, plus că trebuie să te și pricepi. Dacă îl țin închis cinci ani nu pierd nimic”, a declarat Pepe pentru impact.ro

Pepe și Raluca [Sursa foto: Instagram]

Cum și-au împărțit Pepe și Rluca Pastramă averea

Niciunul nu a plecat cu mâna goală din acest mariaj, ci și-au împărțit în mod egal averea dobândită în timpul căsniciei.

Astfel, Pepe a rămas cu două mașini de lux, cu vila din Pipera, în valoare de circa 400 de mii de euro, dar și cu salonul de înfrumusețare din centrul Capitalei.

Raluca Pastramă a rămas cu grădinița, în valoare de 380 de mii de euro, dar și cu alte bunuri și bijuterii, în valoare de circa 100 de mii de euro.