În urmă cu aproximativ o săptămână, Raluca Pastramă și Pepe au divorțat. Procesul a durat mult, timp în care foștii soți și-au aruncat tot felul de acuzații, unele extrem de grave, altele mai puțin grave. Ba chiar la un moment dat, Raluca Pastramă a făcut o plângere penală împotriva artistului, privind comportamentul agresiv pe care acesta l-ar fi avut față de ea.

Pepe, despre violența în familie

În cadrul unui videoclip postat pe Youtube, Pepe a fost pus în fața unor întrebări. Artistul a fost întrebat, mai exact, dacă a avut vreodată vreun comportament violent față de vreo femeie.

Fostul soț al Ralucăi Pastramă a declarat faptul că nu a agresat fizic nici măcar o dată o femeie, însă a avut mai multe situații în care a lovit bărbați.

”Nu am lovit niciodată o femeie, am lovit bărbaţi şi i-am băgat în spital. Au existat certuri, îmbrânceli, chestii din astea, dar niciodată altceva. Am lovit în timp ce făceam dragoste, dar pentru că s-a vrut, mi s-a cerut să fac asta”, a povestit Pepe.

În continuare, vedeta de televiziune a mai declarat faptul că nu a avut loc niciun act de violență, ci doar s-a încercat să se construiască niște probe pentru divorț. Totodată, artistul mai susține că dacă ar fi avut loc așa ceva, vinovăția ar fi fost dovedită.

”Nu s-a întâmplat niciun act de violență. S-a încercat să se construiască niște probe pentru divorțul ce urmează. Și nu au putut. Dacă ar fi existat vreo violență, ar fi fost dovedită astăzi. Eu de asta am tăcut. Că am vrut să o vedeți cât e de frumoasă la față, că nu are nimic. Neavând nimic, și-a restras plângerea ”, a declarat Pepe.

Pepe spune tot adevărul despre certurile și bătăile din timpul relației cu Raluca Pastramă! Dezvăluiri neașteptate după divorț: "Am lovit..."[Sursa foto: Instagram]

Într-un final, divorțul dintre cele două vedete a decurs normal, aceștia renunțând la acuzațiile grave aduse unul celuilalt.

În urma procesului, cele două fetițe vor rămâne la ambii părinți.

„Acte! Nu e așa simplu! (n.r. la întrebarea de ce a durat atât de mult) Exact cum ne-am dorit. Copiii vor rămâne la amândoi, suntem părinți amândoi! E o treabă cât se poate de normală, fără niciun fel de conflict, exact cum am spus!”, a declarat Pepe pentru Spynews.ro.