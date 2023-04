Percheziții la vila lui Dan Diaconescu! Ce acuzații grave i se aduc fostului prezentator TV?! A fost săltat de mascați și dus la audieri

In articol:

Dan Diaconescu are din nou probleme cu legea! Astăzi, 6 aprilie, în jurul orei 6:30, la casa jurnalistului s-au prezentat autoritățile de la Investigații Criminale, care i-au percheziționat locuința. Ba mai mult, acesta a fost săltat de mascați și dus în Constanța, colo unde va fi și audiat.

Din primele informații, se pare că jurnalistul ar fi acuzat acuzat că ar fi întreținut relații intime cu două minore, care ar fi și gemene, totul petrecându-se la Constanța, conform surselor wowbiz.ro.

”La data de 6 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat o percheziție domiciliară, la locuința unui bărbat, de 55 de ani, din municipiul București, într-un dosar în care sunt sesizate fapte de natură penală pe care acesta este bănuit că le-ar fi săvârșit.”, arată un comunicat al Poliției.

Declarațiile avocatului lui Dan Diaconescu

De asemenea, la locuința lui Dan Diaconescu s-a prezentat și avocatul acestuia, care a făcut o serie de declarații despre situația jurnalistului. Reprezentantul vedetei a fost destul de discret, însă întrebat dacă Diaconescu ar putea avea vreo legătură cu respectivele minore, avocatul a răspuns negativ, explicând că nu este cazul.

„Am aflat mai mult din presă, Dan Diaconescu în acest moment are calitate de suspect, urmează să se deplaseze la Constanța, pentru a-i fi aduse la cunoștință acuzațiile. Totuși, rugămintea noastră este să nu confundați obiectul unui dosar, din care se pot face cercetări cu privire la multiple infracțiuni cu acuzațiile aduse unei persoane specifice.(...) În niciun caz chestiuni legate de pornografie infantilă, ce am observat în presă.(...) Evident că am vorbit, am întrebat și a zis că nici vorbă de așa ceva, urmează să ne lămurim, să vedem. Noi avem toată deschiderea ca în cel mai scurt timp să lămurim toată această poveste. Optica parchetului este clară, în momentul în care ancheta este făcută de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, evident, că acele acte materiale s-au săvârșit pe raza acestui municipiu. (...)”, a declarat avocatul lui Dan Diaconescu.

Întrebat dacă la percheziții s-au găsit dovezi ce ar putea să-l pună în încurcătură pe Dan Diaconescu, acesta a răspuns negativ.