Petra, fiica Cristinei Șișcanu, se confruntă cu probleme de sănătate! Prezentatoarea și-a anulat toate planurile: „Trebuie să o țin acasă”

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute și plăcute persoane publice din showbiz-ul românesc. Prezentatoarea TV este activă în mediul online și comunică frecvent cu fanii. De data aceasta, Cristina Șișcanu a făcut un anunț mai puțin fericit. Fetița ei are probleme de sănătate și a trebuit să își anuleze toate planurile să fie alături de ea și să o supravegheze până totul revine la normal.

Petra, fetița Cristinei Șișcanu, probleme de sănătate

Într-o postare pe Instagram, prezentatoarea TV le-a povestit fanilor prin ce momente grele a trecut cu fiica sa în ultima perioadă. Petra s-a îmbolnăvit, iar Cristina Șișcanu și-a anulat toate planurile pentru a avea grija de fiica sa.

„ Sunt cu Petra, fetița mea frumoasă și mă bucur că este bine. Ieri s-a simțit rău, a vomitat de două ori și a durut-o burtica și toată ziua a mâncat covrigi. Știu că mulți copii se confruntă cu probleme digestive din cauza unor virusuri, ieri mă gândeam oare o fi despre așa ceva și cazul Petrei. A vomitat cam de două ori, toată ziua s-a plâns de burtică. Spre seară a mâncat pâine și cartofi și s-a înviorat înainte de culcare, ceea ce m-a bucurat foarte mult. A dormit toată noaptea foarte bine. Dimineața s-a trezit voioasă, îi turuie gurița, nu m-a lăsat nici să beau cafeaua. Mă bucur”, a mărturisit Cristina Șișcanu, pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu a mai spus că astăzi era programată ședința foto de Crăciun, însă au anulat tot deoarece voia să o țină sub observație pe micuța sa. Cu toate ca zilele trecute starea de sănătate a Petrei a fost destul de delicată, astăzi, 25 Noiembrie, prezentatoarea TV a spus că fiica sa se simte mult mai bine și are energie.

„ Trebuia astăzi să mergem la ședința foto de Crăciun, într-un cadru idilic, dar am zis să fim siguri că Petra este bine și să nu fie ceva din zona virusurilor, că trebuie să o țin acasă, să nu dea mai departe. Astăzi o țin sub observație și văd că are energie, foarte multă, trebuie să îi fac față”, a mai adăugat Cristina Șișcanu.