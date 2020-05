In articol:

Mai exact, Leo de la Strehaia, înconjurat de amici și de lăutari chefuiește de mama focului, părând să se simtă mai bine ca niciodată.

Interesant este că, pe lângă lăutari și dedicațiile făcute lui Cristi Marin, Leo de la Strehaia are doi invitați cu totul și cu totul speciali. Mai exact, Roxana Marinescu, fostul fotomodel care a impresionat România cu formele ei în revidte dedicate bărbaților, și soțul acesteia, medicul estetician Victor Schwartz care, părând ușor jenați de cele ce se petreceau la masă, stăteau cuminți unul lângă celălalt. Interesant este însă că Leo de la Strehaia pare să nu se teamă deloc de coronavirus, cu atât mai mult cu cât Roxana Marinescu a trecut deja prin chinurile bolii.

Mai mult, alături de Leo de la Strehai apar în filmare două brunete. Una, fosta lui iubită, senzuala Renata, iar lângă Leo de la Strehaia este chiar femeia de care se jură că vrea să divorțeze, Dana Criminala, semn că relația dintre cei doi s-a mai îmbunătățit după ce ”Prințul Țiganilor” a fost refuzat categoric de Anca, prima lui nevastă.

Roxana Marinescu a fost bolnavă de coronavirus

„Nu m-am gândit nici măcar o clipă că voi fi testată de COVID, chiar dacă știam că am călătorit, nu m-am gândit că se va ajunge atât de departe. Cei de la ambulanță mi-au făcut fișa, respiram puțin greu și am auzit cum ziceau că voi fi transportată la spital. La ora 11 seara am ajuns aici. M-au examinat și au constatat că sunt ok, plămânii funcționau bine, respirația era deja foarte bună. Mi-au și spus că nu am niciun simptom de coronavirus, dar voi fi testată pentru că am călătorit. În seara în care am ajuns am fost într-o stare deplorabilă. Am plans toată noaptea. Am avut frisoane de la medicamentul pe care mi l-au dat, am zis că mor, eram rece ca un cadavru.

, declara Roxana Marinescu de pe patul de spital.