Petreceri în familia Elenei Merișoreanu. Celebra interpretă de muzică populară și membrii familie își serbează onomastica alături de prieteni | EXCLUSIV

Jurnaliștii WOWbiz au discutat cu Elena Merișoreanu și au aflat ce planuri va avea pentru ziua ei onomastică. Elena Merișoreanu are mulți sărbătoriți în familie și ne-a dezvăluit cine sunt membrii familiei care îi poartă numele.

Elena Merișoreanu va avea parte de o aniversare pe cinste, alături de prieteni și familie. Celebra interpretă de muzică populară va petrece cu cei dragi, iar sâmbătă urmează să participe la un eveniment special, de la care nu poate lipsi.

Cum va petrece Elena Merișoreanu de Sf. Constantin și Elena

Fiica, nepoata și nepotul cel mare sunt și ei printre sărbătoriții doamnei Merișoreanu așa că întreaga familie va petrece cu această ocazie. Cântăreața ne-a mărturisit că cel mai probabil vor sărbători în avans, pentru că sâmbătă are un eveniment de la care nu poate lipsi.

„ Pentru că am în familie, nepotul meu cel mare e Richard Constantin, fiică-mea e Ella de la Elena, am o nepoată Rebeca Elena așa că avem tare mulți sărbătoriți. Vom sărbători probabil în avans, pentru că sâmbătă am un eveniment de la care nu pot să lipsesc.

O să facem ceva în familie, cu prieteni cu colegi și o să fie frumos! O să mă sărbătorească și la Teo vineri(...) E un lucru frumos ”, le-a dezvăluit Elena Merișoreanu, în exclusivitate, jurnaliștilor de la WOWbiz.

Elena Merișoreanu [Sursa foto: Facebook]

Elena Merișoreanu, nevoită să slăbească 15 kilograme

Îndrăgita interpretă de muzică populară urmează să ajungă iar pe mâna medicilor. Cântăreața se va opera la celălalt picior, fiind vorba despre o intervenție în privința căreia este optimistă. Totuși, medicii i-au cerut să slăbească 15 kilograme, tocmai ca procedura să fie un de un real succes.

„ E, da când slăbesc eu 15 kilograme?! Țin dieta, da. Când eram tânără eram așa de slabă că luam medicamente să mă îngraș, acum, la vârsta asta e foarte greu, trebuie să faci niște eforturi foarte mari ca să poți să slăbești.

Important e că mă simt bine și când o să mă hotărăsc mă duc! Când o să mai slăbesc măcar cinci kilograme că 15 nu cred că voi reuși”, a mai declarat interpreta de muzică populară, pentru Wowbiz.ro.

Faimoasa artistă ne-a mărturisit atunci că este optimistă în privința operației, mai ales că nu este prima intervenție de acest gen și știe că totul a decurs foarte bine la celălalt picior.

„Din fericire, operația pe care am avut-o la celălalt picior, acum un an și jumătate, e foarte bine, dar trebuie să mă operez și la celalalt că l-am obosit prea mult.

Nu e nicio problemă, eu chiar mă bucur, dar mai am evenimente și trebuie să mă achit de obligații așa că nu mă operez chiar acum!”, a dezvăluit Elena Merișoreanu, pentru Wowbiz.ro.

Are sau nu operații estetice Elena Merișoreanu?!

Într-un interviu recent, artista a mărturisit că nu a apelat niciodată la operații estetice, dar spune că nici nu s-ar încumeta să facă astfel de intervenții în viitorul apropiat. Totuși, ea a recunoscut că și-a făcut mici intervenții non-invazive, precum injecții la nivelul ochilor.

„ Eu nu prea m-am dus la cosmetică, m-am dat doar cu o cremă românească, dacă îmi dau cu alta, mă înroșesc toată pe față. Operații nu mi-am făcut, dar nu pot să spun că nu mi-am făcut mici intervenții cu acid hialuronic, ba pe la ochi, la gură sau la nas.

Nu cu botox, ci unele simple. Nu mi-am făcut operații și nici nu cred că mi-aș face. La vârsta mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine așa cum sunt.", a spus Elena Merișoreanu, pentru Ego.

