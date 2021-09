Petrică Cercel și-a prevestit moartea? Versurile din ultima melodie transmit un mesaj sfâșietor

In articol:

Petrică Cercel a murit, după ce s-a infectat cu COVID-19. Celebrul manelist a fost internat în spital în ultimele zile.

Ionuț Cercel și-a rugat fanii să se roage pentru tatăl său

Petrică Cercel și Ionuț Cercel[Sursa foto: Facebook]

Petrică Cercel a fost infectat cu COVID-19, iar starea sa de sănătatea s-a înrăutățit rapid. Fiul său, celebrul manelist Ionuț Cercel, a făcut apel la fani să se roage ca tatăl său să se facă bine.

"Oameni buni, tatăl meu are într-adevăr probleme de sănătate...mai exact virusul acesta nenorocit COVID, dar prin rugăciunile noastre către Dumnezeu îl va vindeca.", a scris Ionuț Cercel pe Facebook.

În urmă cu doar trei zile, Ionuț Cercel spunea că analizele tatălui său au ieșit mai bine și spera la o revenire.

„Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România.

Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine.

E internat de destul de multe zile.", a spus Ionuț Cercel pentru cancan.ro.

Însă, organismul său a cedat, iar Petrică Cercel s-a stins astăzi din viață.

Petrică Cercel, mesaj sfâșietor în ultima sa piesă

Petrică Cercel[Sursa foto: Facebook]

În urmă cu câteva săptămâni Petrică Cercel a lansat ultima sa melodie.

În videoclip apare și fiul său Ionuț Cercel. În piesa "Familia mea n-are supărări", versurile conțin un mesaj emoționant, care duc cu gândul că și-a prevestit sfârșitul. El și-a cântat fericirea și mulțumirea față de familia sa în ultima piesă lansată pe 18 august.

"Fericit sunt, Doamne, tare fericit,

Că mi-ai dat mereu tot ce mi-am dorit

Copilașii mei, boierașii mei,

Dar și nevasta mea, fericirea mea.

Familia mea n-are supărări și nici nu va avea,

Că am avut eu grijă să nu le lipsească ceva.

M-am mutat de mult cu familia mea unde nu e nor

Pe strada cu soare, pe strada boierilor.", sunt versurile ultimei melodii.