Sorinel Puștiu, dezvăluiri cutremurătoare despre ultima conversație cu Petrică Cercel: „Am crezut că...”

Lumea manelelelor este devastată după vestea morții celebrului Petrică Cercel. Tatăl lui Ionuț Cercel se afla internat într-un spital din Capitală, după ce a fost internat din cauza infectării cu noul coronavirus. Sorinel Puștiu, un apropiat al manelistului, a fost contactat de un post de televiziune și a oferit primele declarații după această veste.

El a avut numai cuvinte de laudă la adresa regretatului manelist, fiind prieteni buni de mai bine de 30 de ani de zile.

„Prietenul meu, fratele meu...un om extraordinar. E un om foarte important pentru noi, pentru cei care îl cunoaștem și îl iubim. Speram până în ultimul moment că se va face bine și va merge la el acasă”, a spus Sorinel Puștiu.

Petrică Cercel a murit

Ultima conversație dintre Sorinel Puștiu și Petrică Cercel

Sorinel Puștiu a mai adăugat că a vorbit pentru ultma dată cu manelist în urmă cu aproximativ o lună de zile. El a dezvăluit că prietenul său vorbea cu foarte multă fericire în glas și mândrie despre familia sa, cât și despre carieră. El avea planuri mari pentru viitor.

În urmă cu doar câteva zile, el a aflat mai multe detalii despre starea de sănătate a manelistului. Familia i-a transmis că starea lui nu este deloc bună, însă ei se rugau la Dumnezeu ca totul să fie bine. Nimeni nu s-ar fi așteptat la ceea ce urmat.

„Ultima oară am vorbit acum o lună de zile, acum două zile am vorbit cu copiii. Starea lui de sănătate nu era bună. Am crezut că poate, poate dă Dumnezeu și o să fie bine”, a adăgat Sorinel Puștiu, pentru un post de televiziune.

Vestea că petrică Cercel a ajuns intubat la spital, după ce s-a infectat cu noul coronavirus, a fost dată chiar de fiul acestuia.

