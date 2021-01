Plictiseală a scos-o până și pe Simona Halep din casa! “Muritorii de rând” au avut un șoc când au dat nas în nas, la mall, cu nr. 2 mondial! Avem IMAGINI FABULOASE cu tenismena la cumpărături de farduri

In articol:

Așa s-a petrecut și de curând, Simona Halep având chef de o mică sesiune de cumpărături într-unul dintre mall-urile de fițe ale Capitalei.

Doar că, acolo, Simona Halep, în ciuda averii colosale pe care o are, nu a ieșit deloc în evidență. Ba chiar, am putea spune noi, dimpotrivă, doar agerimea paparazzilor WOWbiz.ro reușind să o identifice într-un adevărat noian de oameni. Mai exact, îmbrăcată simplu, așa cum obișnuiește să o facă la mai toate ieșirile sale, Simona Halep avea pe umăr o sacoșă de cumpărături de la un hipermarket cunoscut și s-a plimbat minute bune prin magazinele cu produse de înfrumusețare. Având însă masca pe figură, campioana la tenis care a cunoscut celebritatea, nu a fost recunoscută de... mai nimeni, semn că pe vedeta tenisului o ajută din plin și faptul că respectă legea și normele minime de protecție anti-COVID-19, boală pe care, de altfel, a fost nevoită să o îndure.

Simona Halep, mascata la cumparaturi

După ce a petrecut minute bune uitându-se și punând întrebări cu privire la diverse produse de înfrumusețare, Simona Halep, cu sacoșa de cumpărături pe umăr, a plecat din magazin și a mai dat o raită prin mall. Și, în ciuda faptului că în jurul ei roiau zeci de oameni, Simona Halep nu a fost recunoscută nicio secundă datorită măști i, vedeta tenisului mondial fiind, probabil, ușurată că s-a putut relaxa în voia, ca fetele, la cumpărături.

Simona Halep recunoaște că statutul de persoană publică este dificil

Simona Halep (2 WTA) e cea mai longevivă prezenţă în Top 10 mondial WTA dintre jucătoarele aflate în activitate. A pătruns în elita tenisului feminin, în ianuarie 2014, şi de atunci rezistă în vârful clasamentului.

„Atunci când ne îndrăgostim, sunt fluturaşi frumoşi, ţi-e drag de ei. Pe teren, eu le numesc emoţii negative, care te încurcă. Îmi dau arsuri la stomac, mă simt rău, nu pot să mânânc, nu pot să beau prea bine, aşa cum o fac normal. Atunci, îmi dau seama că sunt emoţii negative. Mi-au tremurat mâinile pe rachetă. Şi mâinile, dar şi picioarele. Ţi se pare că nu mai poţi să alergi, că nu mai ai coordonare. Te simţi grea, ţi se pare că nu mai ai viteză. N-am scăpat de emoţii negative şi nu cred că voi scăpa vreodată. Consider că fac parte din noi şi trebuie să le acceptăm, aşa cum sunt. Am lucrat şi lucrez, în continuare, cu o doamnă psiholog, care nu e din România. Ea m-a învăţat să accept această latură şi să nu-mi doresc să fiu altfel. Când descoperi şi partea mai puţin bună a ta şi poţi s-o accepţi, consider că poţi să faci un pas înainte în ce poţi să faci mai bine pe teren. Emoţiile pozitive îmi dau adrenalină, îmi dau un boost de energie ca să merg înainte şi să dau tot ce am mai bun din mine. (...)

Simona Halep, intr-un magazin de cosmetice

E greu pentru că ai nişte responsabilităţi. Trebuie tot timpul să fii, cum să spun, deschisă cu anumite persoane pe care nici măcar nu le cunoşti, adică nu le-ai văzut în viaţă ta. Dar sper eu că n-am făcut nimic greşit în sensul că să reacţionez ciudat, când mi s-a cerut o poză sau un autograf. Dar depinde şi de starea mea. Poate sunt supărată că am pierdut un meci sau sunt supărată că nu mi-a mers ceva la antrenamente şi nu pot să gestionez tot timpul emoţiile atât de bine, încât să nu deranjez“,a explicat Simona Halep pentru Aleph News.

Simona Halep, cea mai bogată sportivă din România

Simona Halep are în total o avere de 47 de milioane de euro, mai mare cu 10 milioane decât anul trecut, potrivit Top 300 Capital. Câștigurile campioanei noastre sunt din sport, imobiliare și contracte publicitare.

Fostul lider WTA se află pe locul 140 în top 300 cei mai bogați români realizat de Capital, însă e pe locul 5 într-un clasament exclusiv al persoanelor de sex feminin. Cu toate acestea, Simona Halep ocupă primul loc din punctul de vedere al averii acumulate din sport, din România, fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon având cu un milion de euro mai mult decât Cosmin Olăroiu și cu 10 mai mult decât Mircea Lucescu.