Plușica își pune silicoane! Transformarea șocantă a celei mai dotate concurente de la Puterea Dragostei! Cum arată acum Marina? EXCLUSIV

Vestea-șoc a zilei o vizează pe Plușica, concurentă la sezonul 1 al show-ului Puterea Dragostei. Raluca Marina se pregătește de prima operație estetică din viața ei: un implant cu silicon. Da, ați citit bine: Pluși va investi într-o pereche de silicoane care s-o facă să arate mai bine și s-o ajute să fie și mai încrezătoare.

Plușica de la Puterea Dragostei: ”Mă voi opera”

Plușica a dezvăluit pentru WOWbiz.ro că va intra în operație în viitorul foarte apropiat. ” Da, este adevărat, mă voi opera. Nu știu dacă acum sau peste două luni. Este vorba despre implanturi mamare”, a spus Pluși pentru WOWbiz.ro. Întrebată dacă chiar crede că are nevoie de implanturi, Raluca Marina a răspuns afirmativ, însă nu a dat prea multe detalii.

Plușica, în costum de baie

Operația la sâni vine într-un moment în care Plușica de acum nu mai seamănă deloc cu cea de acum 2 ani, când aceasta debuta pe micile ecrane.

Concurenta care suferea din cauza glumelor nesărate venite din partea colegilor de platou referitoare la greutatea ei, a slăbit aproape 15 kilograme cu ajutorul unor pastile speciale, în primă fază, după care a urmat un regim auto-impus prin care a redus pur și simplu porțiile din ce în ce mai mult, fără a se abține de la alimentele care îngrașă.

Plușica a pozat sexy când a ieșit de la Puterea Dragostei

Cum a slăbit Plușica atât de mult?

” Am folosit o lună acele pastile, timp în care am slăbit 4 kilograme. După aceea, n-am mai continuat cu ele. După aceea, în 3-4 luni am slăbit alte 9-10 kilograme. A fost o perioadă în acre am avut mai multe proiecte și nu mai apucam să mănânc când trebuia sau cât mâncam înainte. Asta a durat câteva zile, după care am constatat că pofta mea de mâncare s-a diminuat. Și atunci am realizat că stomacul mi s-a micșorat, a început să nu-mi mai fie foame. Iar eu am început să nu mai mănânc, dacă tot nu-mi mai era foame”, a mai spus Plușica.

Plușica a ajuns de nerecunoscut

Plușica, așa cum arăta acum un an și jumătate

Raluca Marina alias Plușica s-a schimbat foarte mult și la nivel de mentalitate. În ultimul an, ea s-a maturizat foarte mult, a devenit mai sigură pe ea iar acum se poate spune că a devenit cu adevărat o femeie independentă. Asta și pentru că fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a asumat noul job, cel de model de videochat, care i-a adus un statut financiar la care până recent nici nu visa. Plușica a devenit și una dintre imaginile studioului la care lucrează și chiar apare în materialele promoționale de pe Interent care se referă la acesta. În România, un model de top din industria videochatului câștigă în medie 10.000 de euro pe lună însă există fete care ajung în lunile de vârf chiar și spre 30.000 de euro.