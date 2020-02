Andreea Antonescu se află din nou în centrul atenției după ce s-ar fi certat cu iubitul ei Ștefan Manolache. După ce au apărut în mediul online aceste informații, Andreea Antonescu a explicat că totular fi fost o greșeală și nu ea este cea care a sunat la 112.

Însă reprezentanții poliției din Iași au prins-o cu minciuna pe artistă și au spus că nu au auzit pe fundal voci de copii care au butonat telefonul și au sunat din greșeală la 112. Mai mult decât atât, Reprezentanții IPJ Iași au dat publicității înregistrarea telefonică a apelului 112 dintre Andreea Antonescu și dispecerul de la poliție.

Potrivit BZI.ro este clar că Andreea Antonescu a sunat foarte panicată la 112. În plus, pe fundal se aude și vocea iubitului ei care încearcă să o oprească și la un moment dat chiar i-a luat telefonul din mână și a închis apelul.

Andreea Antonescu: Alo, vreau și eu, dacă puteți să trimiteți o mașină.

112: Andreea Antonescu la telefon.

Andreea Antonescu: Ștefan vreau să plec în acest moment de aici și asta din cauza câcaturilor pe care mi le faci și nu numai mie. Te rog frumos, dă-mi telefonul! Te rog frumos, dă-mi telefonul!

Andreea Antonescu, primele declarații după ce s-a spus că a fost sechestrată de iubitul ei, Ștefan Manolache

„V-as da „bună dimineața” dar am făcut-o deja în jurul orei 7 cu un story care relata oarecum dacă puteați să citiți printre rânduri faptul că nu am fost sechestrată. Cum aș numi eu povestea asta în momentul de față? Aș numi-o ceva de genul „un ochi râde și altul plânge” și vă spun și de ce.

Aseară am trecut printr-o experiență destul de stranie și o să mă bazez din nou pe faptul că am aflat că e mercur în retrograd și ca toate lucrurile astea se întamplă. Ideea e în felul următor. Nu am fost sechestrata, dar o sa vă relatez în două trei cuvinte ce s-a întâmplat.

