In articol:

O polițistă aflată la datorie din Bârnova, județul Iași, a emoționat o țară întreagă, după ce s-a oferit să ajute un bătrân care a rămas singur pe lume și nici nu se poate deplasa.

Povestea Cosminei a fost publicată pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne din România, iar postarea a ajuns la inimile multor oameni.

Iată dialogul pe care polițista din Bârnova l-a purtat cu bătrânul aflat în impas:

„- De ce nu vreți să mergeți la un azil? Nu mai aveți pe nimeni. Poate acolo o să vă fie mai ușor!

– Nu merg, tată, nicăieri. Vreau să mor în patul meu, a spus bătrânul, privind-o cu lacrimi în ochi pe fata din fața lui.

Aceste cuvinte au marcat-o pe Cosmina, o tânără polițistă din comuna Bârnova.

Așa că, împreună cu soțul ei, au hotărât să facă ceva pentru el.

Acum două zile, după ce a ieșit din serviciu, au mers împreună la cumpărături, apoi la casa bătrânului.

– Bună ziua! Am venit cu soțul meu. V-am cumpărat ceva alimente pentru masa de Paște.

– Sărut mâna! Nici nu știți ce bucurie simt, a răspuns bătrânul, mi-e tare greu singur!

– Le așez eu în bucătărie. Aici aveți o cafea, beți acum cât e caldă! Între timp, dacă nu v-ar deranja, am vrea să facem și un pic de curățenie, că așa se cade de sărbători, să fie casa împrospatată!

Acel „un pic” s-a transformat în câteva ore, dar la sfârșit în casă era curat și ordine desăvârșită.

Bătrânul, care cu greu se putea deplasa, i-a privit în tot acest timp cu drag, ținând în permanență paharul cu cafea în mână.

– Gata! Am terminat, a spus Cosmina.

În ochii bătrânului se vedeau lacrimi.

– Vă mulțumesc frumos, taică! Ce ați făcut voi astăzi pentru mine înseamnă enorm, nici nu am cuvinte să descriu ce simt, le-a spus bătrânul zâmbind, deși lacrimile îi cădeau pe obraz. Iar cafea…, știți de când nu am mai băut o cafea? De ani de zile! Nici nu îi mai știam gustul… și tare-mi mai plăcea.

– Eu vă mulțumesc pentru acest zâmbet! Nici nu știți cât de fericită m-ați făcut!

Ea este Cosmina, o tânără polițistă din comuna Bârnova, care, în timpul liber fiind, înainte de a ajunge la casa bătrânului, s-a oprit la un accident dintre un tren și un camion. Singurul ei gând a fost să ajute persoanele care ar fi avut nevoie de ajutor. Și nu a plecat de la locul accidentului decât după ce echipajele sosite între timp și-au încheiat activitatea.

Cosmina nu a vrut ca aceste lucruri să se știe, dar noi credem că gestul ei trebuie cunoscut, pentru a fi apreciat!

Îți mulțumim, Omule!”.

Citeste si: Emoționant! O bătrână din Vaslui izbucnește în lacrimi pentru că nu poate merge la biserică. A primit ramura de salcie sfințită acasă

Internauții au apreciat gestul polițistei, chiar și printr-un simplu comentariu sau like dat postării

"Felicitări! Și da, trebuie stiut, pt ca pe retelele de socializare nu apar decat exemple negative…mai trebuie sa spele si o astfel de postare imaginea uniformei patate de altii”, ”Bravo ei! Educatia parintilor si disciplina ce tine de meseria pe care o are au facut-o sa fie ceea ce este azi, un om educat!”, ”Felicitări, un gest foarte frumos, bine ca mai aflam si lucruri bune despre polițiști, că inainte cu cateva minute am citit de un bătrân care a fost amendat cu 500 roni si are o pensie de handicap de 350”, ”Un gest frumos care face mai mult decât o „slujba” superficială religioasă”, ”Aceste fapte vorbesc mai mult decât o lumină împărțită pe la porți sau uși…”.