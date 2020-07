In articol:

Raportul corpului de control al ministrului de Interne scoate la iveala detalii socante: 18 comisari sefi si agenti sefi l-ar fi protejat pe acesta.

Cazul politistului suspect de pedofilie scoate la iveala probleme de comunicare si erori profesionale din partea celor care ar fi trebuit sa protejeze victimele si nu agresorul.

Condamnat la de 19 ani de închisoare

Politistul pedofil care a fost retinut de politie in luna ianuarie a anului 2018, dupa ce a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc din sectorul 6 al Capitalei, este acum condamnat în primă instanţă la 19 ani de închisoare, după ce a fost acuzat că a agresat sexual 18 persoane.



Decizia poate fi atacată cu apel. Fostul poliţist a fost prins după ce a agresat sexual doi fraţi – o fetiţă în vârstă de cinci ani şi pe fratele ei de 9 ani – în liftul blocului în care locuiau.

Ulterior, anchetatorii au documentat în total18 infracţiuni sexuale comise de Eugen Stan, fostul polițist. Eugen Stan a declarat că și-aluat o zi de pauză de la muncă în acea zi pentru a-şi rezolva nişte ”probleme personale”.

Acesta a explicat că în timp era în vizită la un prieten, i-a observat pe cei doi copii:

„M-am uitat la fetiţă şi mi s-a părut că este simpatică, motiv pentru care m-am aplecat la nivelul ei, am întrebat-o dacă merge la şcoală sau la grădiniţă iar ea mi-a răspuns că merge la grădiniţă. Am început să o pup părinteşte pe frunte şi pe obraji pe fetiţă, după care l-am pupat şi pe băieţel pe obraz”.



Toate dosarele au fost instrumentate de catre Parchetul General, la sectria de urmarire penala.

Citeste si: Hurrem din serialul turcesc ”Suleyman Magnificul” și-a deschis propria afacere în Germania. Părăsită de soț când era însărcinată, actrița își crește singură fetița

Citeste si: Culmea prostiei: a tușit intenționat spre clienții unui restaurant și ulterior a fost arestat

Citeste si: Dumitru Buzatu, cel care și-a numit colegii „proști”, explică de ce nu poartă mască:”Dacă cineva vrea să propovăduiască coronavirus, e treaba lui”

Institutia a explicat ca preluarea acestor dosare "are ca temei necesitatea verificarii tuturor faptelor cu un mod de operare asemanator comise pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, calitatea de angajat al Ministerului Afacerilor Interne pe care o are inculpatul Stan Eugen, complexitatea celor doua cauze data de numarul mare al persoanelor vatamate, de multitudinea probelor care trebuie administrate si de varietatea mijloacelor de proba, precum si impactul deosebit creat in societate prin comiterea unor asemenea fapte"