Pomana de un an a lui Petrică Mîțu Stoian, motiv de scandal între familie și impresar. Sora artistului nu mai vrea să audă nici de Constantin Enceanu: „A vorbit prostii”

La un an de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian, familia și prietenii acestuia au ajuns la cuțite. În ziua în care ar trebui să aibă loc pomana artistului, apropiații acestuia se ceartă de zor.

Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață pe 6 noiembrie 2021, în timp ce se recupera după o infecție cu virusul Sars-Cov.

Încă de atunci, impresarul regretatului solist, Doru Gușman, duce un adevărat război cu familia lui Petrică.

Familia lui Petrică Mîțu Stoian, la cuțite cu impresarul acestuia

Scandalul care a început după moartea marelui cântăreț culminează în această perioadă. Așa cum spune tradiția, la un an de la deces trebuie organizată o pomană.

Iată însă că Doru Gușman și familia lui Petrică nu s-au înțeles așa că, în ziua în care cântărețul va fi comemorat, acesta va avea parte de o pomană la casa părintească, și de una în altă parte, organizată de impresar.

Familia îl va pomenii pe cântăreț la Isverna, un loc pe care Petrică l-a iubit și l-a îndrăgit mult pe parcursul vieții sale.

Chiar dacă la eveniment va lua parte tot satul, se pare că sora regretatului cântăreț nu vrea să-l vadă acolo și pe Constantin Enceanu.

„O să organizăm pomana la țară, la noi. La Isverna vrem să facem pomana pentru Petrică, nu vom face la Craiova. La Craiova vom merge doar să pomenim, la cimitir, cu o zi înainte de a merge la țară. Facem pomana pentru Petrică la țară pentru că nu am făcut nimic acolo. Doar la Craiova am făcut, dar acasă, acolo unde am crescut noi, nu. Și nu e frumos, trebuie să facem și acolo, să pomenim la casă, la cimitir la părinți. Vom face pomană mare, cu toată lumea din sat, cu cine mai vine din afară, care i-au fost prieteni. Ne vom întâlni, eu cu nepoata și cu sora mea și vom pune la cale toate cele necesare. Facem în weekend-ul de dinainte de ziua de 6 noiembrie, într-o sâmbătă, să poată veni toată lumea. Probabil îl vom invita și pe Alin, cel care era băiatul de suflet al lui Petrică, să vedem dacă o convingem pe nepoata, că ei nu prea îi convine. Pe Constantin Enceanu nu îl chemăm, asta e clar, sunt supărată pe el că a vorbit prostii. Pe Doru Gușman să nu îl văd… Ăla face el pomană, știți, e concurență cu pomenile. Face el la Craiova, cu Enceanu, cu Steliana și cu ăia de acolo, acasă la ei. Noi facem la țară, acolo unde s-a născut, că nu am făcut nimic acolo și așa se cade. Că el era din Isverna, nu din Craiova, chiar dacă a fost înmormântat acolo”, a dezvăluit Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian, pentru FANATIK.

