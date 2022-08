Scandal monstru în lumea muzicii populare! Constantin Enceanu reacționează, după ce Grigore Leșe i-a făcut "ciubucari" pe artiștii care cântă la evenimente: "Cine îl ia pe el la nunți? Are una la 10 ani"

In articol:

Ultimele declarații ale lui Grigore Leșe l-au scos din sărite pe Constatin Enceanu. Interpretul de muzică populară a reacționat dur, asta după ce colegul lui de breaslă a făcut câteva declarații tranșante la adresa artiștilor care cântă la nunți.

Citeste si: Constantin Enceanu, nevoit să se ascundă în timpul vacanței! A crezut că nu mai scapă de ei: „Oameni în toată firea. Penibil”

Grigore Leșe: "Mulți confundă Conservatorul cu Școala populară de artă, unde se poate duce mai oricine"

Grigore Leșe a fost invitat recent în cadrul emisiunii moderate de Vasilica Tătaru. Printre altele, interpretul a vorbit a explicat și motivul pentru care nu acceptă să cânte la nunți, folosind un termen tranșant pentru a-i descrie pe artiștii care fac asta: "Eu cânt ca peste ani să poată trăi după mine alții, asta fac! Am bani cât să trăiesc, fără să mă compromit! Dacă aș apărea mâine la Ateneu și mâine la nuntă, n-ar fi în regulă pentru mine.

De ce nu cânt la nunți? Pentru că sunt responsabil pentru ce fac. Grigore Leșe e artist, nu ciubucar! M-au chemat la nunți, dar nu m-am dus. La două nunți am fost. Una dintre ele, în Spania, la o familie de medici, unde am pus condiții: vin la nuntă, dar îmi plătesc eu drumul și nu cânt angajat! La cununie, am cântat o melodie din propria inițiativă. Văd cum oamenii au confundat cântecul tradițional cu altceva: cu ciubucuri", a declarat Grigore Leșe, în cadrul emisiunii amintite.

Citeste si: ,,Nu cred în diete.” Maurice Munteanu a slăbit 23 de kilograme- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Grigore Leșe [Sursa foto: Captură video]

Constantin Enceanu îi dă replica lui Grigore Leșe

Constantin Enceanu a răbufnit, după afirmațiile făcute de Grigore Leșe la TV. Cântărețul de muzică populară nu s-a mai putut abține și i-a dat replica colegului său de breaslă: "Grigore Leșe știe ce înseamnă cuvântul ciubucar, a căutat în DEX? Nu cunoaște noțiunea cuvântului, să citească sensul cuvântului, mai și zice că are atâtea școli și facultăți. Cine îl ia pe el la nunți? Are una la 10 ani.

Citeste si: „Nu trebuie să ne judecăm colegii pentru că noi știm cât de greu se câștigă pâinea”. Elena Merișoreanu le ia apărarea colegilor de breaslă după afirmațiile lui Gheorghe Turda| EXCLUSIV

Nu o să-l cheme nimeni la nunți, pentru că muzica lui nu se pretează pentru nunți. Prin urmare, dacă n-a fost la nunți, nici nu are de unde să știe cum e. E ușor de zis din gură, că mergi și petreci, bei. Cânt cam 2-3 ore, de curg apele de pe mine! În plus, trebuie să ai grijă să ai mereu vocea la parametri foarte înalți, pentru că ești artist, nu te poți prezenta oricum.", a spus Constantin Enceanu, pentru ego.ro.

Constantin Enceanu [Sursa foto: Facebook]