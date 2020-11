Poveste de dragoste cu sfârșit trist! Mihaela s-a căsătorit cu iubitul ei, însă a aflat un lucru teribil despre relația ei!

Povestea incredibilă de dragoste a Mihaelei [Sursa foto: PixaBay]

O tânără a decis să se căsătorească cu alesul inimii ei, însă totul s-a transformat în momente cumplite. Femeie doar ce ieșise dintr-o relație toxică după care suferise extrem de mult. Cu toate acestea, a reușit să își găsească liniștea în brațele unui nou individ.

Povestea incredibilă de dragoste a Mihaelei

In articol:

Se pare că Mihaela se despărțise de fostul ei soț, pentru că era destul de agresiv cu ea. La scurt timp, l-a întâlnit pe Ionuț, care urma să îi schimbe viața în totalitate. S-au îndrăgostit și au făcut nunta la un timp destul de scurt. La scurt timp, au făcut și doi copii și au construit o locuință împreună.

Citeste si: Descoperire incredibilă făcută într-un tanc, îngropat într-o pădure. Îți vor da lacrimile!

Citeste si: Decizie de ultim moment! De ce ne era frică, nu am scăpat - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Citeste si: Un bărbat de 81 de ani i-a cântat o serenadă soției în fața spitalului. Cum a reacționat femeia

Cu toate că acum avea o viață împlinită și o familie frumoasă, Mihaela a rupt legătura cu membrii familiei ei. Ba chiar mai multe, verișoarele ei o acuzau că a recurs la acest gest pentru că s-a căsătorit. În ultimii doi ani, ea s-a ocupat doar de familia ei și a vorbit destul de rar cu părinții săi. Cu toate acestea, rudele ei nu îi răspundeau la mesaje, până într-o zi în care a aflat adevărul. Se pare că soțul ei i-a blocat toate rudele și a vrut să o țină departe de familia ei.

„Nu-mi vine să cred ce a putut să îmi spună soră-mea! Când am văzut-o, am fugit spre ea să o pup și să o îmbrățișez, căci nu o mai văzusem de mult, dar ea m-a ignorat și chiar mi-a reproșat niște chestii de am rămas efectiv mască! Am aflat că sora mea nu a primit niciun SMS din cele pe care i le-am trimis și mi-a zis că am blocat-o pe Facebook. De fapt, am descoperit apoi că mai toate persoanele din familia mea sunt în lista mea de block. Niciodată nu mi-a trecut prin cap să mă uit acolo, dar atunci am înțeles totul”, povestește Mihaela.