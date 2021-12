Povestea cutremurătoare de viață a lui Niko Delinescu, mama copilului lui Cătălin Cazacu: "A murit la mine în brațe"

In articol:

Niko Delinescu, fosta iubită a lui Cătălin Cazacu, a trăit o dramă, înainte de a-l cunoaște pe motociclist. Artista și-a pierdut soțul la un an de la oficializarea căsătoriei și a crezut că nu își va mai regăsi niciodată liniștea.

Cu toate acestea, cântăreața și-a deschis inima în fata lui Cătălin Cazacu și au ajuns chiar să devină părinți, însă nu au rămas împreună prea mult timp.

Drama prin care a trecut Niko Delinescu

Niko Delinescu a rămas văduvă la un an de la căsătorie. Chiar dacă nu credea că va mai iubi vreodată, solista s-a îndrăgostit de Cătălin Cazacu și i-a dăruit un copil. Totuși, artista nu a făcut pasul cel mare alături de motociclist, refuzând cererea în căsătorie: "Soțul meu a murit la mine în brațe. Viața e ciudată. Unele lucruri se întâmplă așa. La un an de la nuntă s-a întâmplat asta. Aveam 25 de ani.

Am avut o relație serioasă și frumoasă (n.r. despre relația cu Cătălin Cazacu). M-a cerut și de soție, a fost frumos. În continuare este frumos, dar acum fiecare e pe drumul său. Nu eram pregătită și am lăsat lucrurile să meargă de la sine. A apărut copilul și, după o așa nenorocire, nu am mai vrut să ajung iar la altar.", a mărturisit fosta parteneră a lui Cătălin Cazacu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Niko Delinescu, despre fiul ei: "Merge pe urmele tatălui lui"

Niko Delinescu a dezvăluit că se înțelege foarte bine cu Cătălin Cazacu și păstrează o relație frumoasă, de dragul fiului lor. Interpreta de muzică populară a povestit că micuțul îi calcă pe urme motociclistului, căci este extrem de pasionat de viteză: "Am venit ieri la București, el (n.r. – fiul ei) e cu echipa. Probabil o să se mute aici pe viitor, să mai crească puțin și i-l plasez lui tata, că până acum l-am crescut eu.

Merge pe urmele tatălui lui, e pasionat de viteză. Copilul e foarte ok, noi suntem foarte ok. Nu mi-am refăcut viața, a treia oară nu am mai încercat. Dacă de 2 ori nu a fost să fie, poate a treia oară. Pe nimeni nu ține un act!", a mai spus Niko Delinescu, în cadrul emisiunii amintite.