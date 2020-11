Povestea emoționantă a unei tinere rămase timpuriu fără părinți și fără vreun ajutor. Tudorița: ”Mi-a fost greu pentru că nu aveam unde să dorm”

Tudorita Barbu [Sursa foto: Captură YouTube]

Tudorița Barbu este o tânără pe care viața a încercat-o greu încă de la vârsta de 15 ani. Povestea tinerei a fost făcută cunoscută într-o gală a faptelor bune organizate la TV. Tudorița și fiul ei au primit 3500 euro în urma acestei gale, banii fiind donați de vedete precum, Bogdan Boantă, Cocuța, Raluka, Oase, Carmen Brumă și mulți alții.

In articol:

Tudorita Barbu[Sursa foto: Captură YouTube]

Tudorița a rămas singură pe lume de la 15 ani după ce mama și bunica au murit. Atunci tânăra a părăsit satul natal și a plecat în oraș în căutarea unui loc de muncă. Neavând bani, Tudorița a dormit în gară, în parcări și a trăit la limita subzistenței.

”La 9 ani era o viaţă foarte grea. Am crescut doar cu bunica, n-am crescut cu mama. Tatăl meu biologic nu l-am cunoscut niciodată, iar tatăl meu de-al doilea nu s-a ocupat nici de mine, nici de soră-mea, din contră, ne-a făcut viaţa foarte grea. Consuma foarte mult alcool. Ne bătea şi pe mine şi pe sora mea, şi pe bunică-mea, şi pe maică-mea. Mă ţinea închisă în casă, să poată să. Le închidea pe amândouă în casă şi până veneam eu de la şcoală, veneam eu şi le deschideam din casă. Le ţinea toată ziua fără apă şi fără mâncare acolo.”, a povestit Tudorița la TV.

Citeste si: O bătrânică de 82 de ani a rămas fără pensie. Două escroace au furat-o prin metoda ”dezinfecția”

Tudorița povestește cu durere că nu a avut parte de iubirea mamei, dar cea care i-a oferit grijă și afecțiune a fost bunica sa.

Citeste si: Bombă politică! Structura Parlamentului după alegeri. Sondajul care schimbă tot ce știai - evz.ro

Citeste si: Cine este amantul Ralucăi Pastramă. Cei doi ar fi petrecut de curând o vacanță la munte - bzi.ro

”Maică-mea, la fel, consuma foarte mult alcool. Suferea de ficat, de acea boală şi i-au spus doctorii să păstreze, să ţină un regim, dar ea nu a ţinut cont de treaba asta şi cu timpul s-a agravat foarte rău şi când am făcut eu 13 ani a decedat. N-am simţit iubirea de la ea, nu ştiu dacă m-a iubit. Din contră, tot timpul mă certa. probabil nici nu şi-a dorit să mă nască. Mă blestema, să n-am noroc în viaţă. Nu prea am simţit iubire de mamă, nu m-a iubit. Nu ştiu dacă am simţit vreodată să mă iubească sau la şedinţe cu părinţii nu au venit niciodată, să se intereseze dacă învăţ. Doar bunica venea la mine la şcoală, ea mă îmbrăca de şcoală, ea îmi făcea pacheţelul. Ea de când m-a adus maică-mea de la spital ea m-a luat în grijă, ea îmi dădea să mănânc, ea avea tot timpul grijă. După ce a murit maică-mea, am rămas eu cu bunica. După doi ani de la moartea lui maică-mea, a murit şi ea ”, a spus tânăra greu încercată de soartă.

Tudorița a fost nevoită să abandoneze studiile

Tânăra nu a mai apucat să facă liceul. Rămasă singură pe lume a plecat în Galați în căutarea unui loc de muncă.

Citeste si: Bianca Pop a fost ajutată cu bani de către protectorul său, după scandalul cu violul! "Mi-a dat bani să-mi plătesc chiria"

”Da, trebuia să încep atunci liceul şi nu m-am dus, pentru că după moartea ei am rămas absolut singură. Nu m-a ajutat absolut nimeni (n.r. la înmormântare), nici din familia lui, nici sora mea, nu m-a ajutat nimeni. Stăteam şi plângeam şi mă vedeau vecinii că stăteam şi plângeam. Și au venit vecinii şi m-au ajutat. M-a luat o vecină la ea şi m-a crescut ea. Având o fată de seama mea, am stat cu ei acolo. Mă duceam la câmp, lucram. Am plecat la Galaţi. Pur şi simplu am plecat la Galaţi, mi se părea cel mai apropiat oraş de satul meu, un oraş mare în care să-mi găsesc să muncesc.”, a mai spus Tudorița.

Tudorița s-a angajat ca vânzătoare

Tânăra nevoită să abandoneze studiile și-a găsit de lucru ca vânzătoare la o tarabă. Patronul înduioșat de situația fetei, a lăsat-o să doarmă în mașina lui.

”Neavând studii, neavând nimic, era foarte greu să-mi găsesc de lucru. Şi mi-am găsit vânzătoare la o tarabă. Car şi marfă, orice aş face. Numai ca să pot să muncesc ceva. Şi m-a ajutat patronul acela. Mi-a fost greu pentru că nu aveam unde să dorm. Am dormit vreo lună de zile în maşină la el. Mă duceam îmi spălam hainele la colegii mei, restul dormeam în parcare. A venit o femeie în vârstă acolo la el, stătea într-un apartament de două camere şi mi-a dat şi mie o cămăruţă. Şi stăteam acolo. Plecam de la serviciu, stăteam în maşină, stăteam până târziu noaptea.”, a povestit Tudorița Barbu.

”Cu Dumnezeu am trecut prin toate”

Tudorița Barbu a povestit cum l-a întâlnit tatăl fiului ei și cum a răzbit în viață, chiar dacă a rămas o mamă singură.

”M-a făcut să rezist speranţa că va fi bine. Şi că o să trec şi... mereu am sperat şi am crezut în Dumnezeu, că o să mă apere, că Dumnezeu o să mă ajute să trec pestea toate şi dacă e Dumnezeu nu mi se poate întâmpla nimic. Cu Dumnezeu am trecut prin toate. M-a ajutat foarte mult acea femeie. Am întâlnit şi oameni care au fost răi cu mine, am întâlnit şi oameni buni care m-au ajutat şi îmi pare rău că n-am putut să-i ajut şi eu la rândul meu. În perioada aia îmi pierdusem buletinul, nu aveam cum să mă înscriu la şcoală, îmi era foarte greu, şi muncă, şi şcoală. Nu puteam să le fac pe ambele şi aşa am renunţat la şcoală. Îmi pare rău că am renunţat la ea. Am cunoscut un băiat, tatăl fiului meu. N-am stat pe gânduri mult, am vorbit cu el o săptămână-două, am plecat de la muncă. El fiind cu 10 ani mai mare ca mine, am zis că are o mentalitate mai bună, că gândeşte altfel, că e matur şi am plecat cu el. Am stat o perioadă în Galaţi în apartament cu el. Pe urmă el pleca în Italia. Am plecat în Italia, cu toate că n-a fost aşa cum aş fi vrut să fie.”, a conchis tânăra.

Tudorița și fiul ei au primit un cec de 3500 de euro.

Sursa: observatornews.ro