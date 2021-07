Povestea emoționantă din spatele valizei lui Zanni, pe care o are de 8 ani de zile: „Când m-a dat afară...”

Povestea din spatele valizei pe care Zanni o poartă cu el peste tot 22:49, iul 24, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Zanni are o poveste de viață impresionantă! Marele câștigător Survivor România 2021 a trecut prin multe momente care l-au pus la pământ, însă de fiecare dată s-a ridicat și a luat-o de la capăt. Tânărul artist a fost dat afară de la casa de copii, la vârsta de 14 ani.

Invitat în cadrul primului podcast moderat de Alex Velea și Antonia, Zanni a povestit unul dintre momentele pe care nu le va uita niciodată.

Zanni a mărturisit că există un obiect anume de care s-a atașat, după ce a fost dat afară de la casa de copii. El i-a recunoscut lui Alex Velea că, în momentul în care a ajuns în România, la aeroport, gândul său era nono-stop la valiza lui. Tânărul a mărturisit că acea valiză roșie este veche de opt ani de zile și este valiza cu care a fost dat afară de la casa de copii. O poartă cu el peste tot și nu vrea să renunțe la ea. Mama Teo, femeia care l-a crescut pe Zanni, a găsit-o la coșul de gunoi și i-a dat-o.

Zanni, surprins la aeroport după întoarcerea din Republica Dominicană [Sursa foto: Captura Video]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Zanni, despre momentul în care a fost dat afară de la casa de copii: „ Mi-a adus valiza aia de la gunoi...”

Zann i a povestit că relația dintre el și mama Teo a fost una extrem de tensionată. Înainte să fie dat afară de la casa de copii, femeia care l-a crescut pe Zanni i-a găsit o valiză la coșul de gunoi.

Aceea este valiza pe care Zanni a luat-o după el în Republica Dominicană și la care nu va renunța prea curând.

Citeste si: Ce detaliu surprinzător a aflat Zanni despre Ana Porgras? "Ana nu m-a 'colindat' doar pe mine, a colindat mai mulți oameni"

„Le-am zis să aibă grijă de bagajul meu. E valiza pe care am găsit-o la tomberon în urmă cu opt ani de zile. Când m-a dat mama afară, când m-am certat rău de tot și ne-am despărțit într-o notă super nasoală, ne-am jignit, ne-am înjurat. Mi-a zis că nu vrea să mă mai vadă niciodată. Când m-a dat afară, știu că nu aveam prea multe trolere și s-a dus ea la tomberon și a găsit valiza aia și mi-a adus-o așa. Eu țin minte perfect, ea dacă ar vedea materialul ăsta... Multe lucruri pe care am vrut să i le amintesc și cred că uneori îi este rușine sau câteodată se simte vinovată. Și eu am avut partea mea de vină, nu am fost un copil cuminte.

Mi-a adus valiza aia de la gunoi și mi-a zis „O iei p-asta, dacă nu, alta nu am să îți dau”. Am întrebat-o de unde e și mi-a zis că de la gunoi. Mă simțeam jignit că e de la gunoi și am vrut să mă cert cu ea pe tema asta, dar îmi plăcea prea mult. O am și în momentul de față”, a dezvăluit Zanni.