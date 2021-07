Zanni, noi detalii despre cearta cu Ana Porgras! Ce legătură a avut Jador

Ana Porgras și Zanni 17:00, iul 24, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Zanni și Ana Porgras au format o relație de prietenie în competiția Survivor România 2021, care a trecut mai departe de micile ecrane. În ciuda tuturor presuounerilor că ei ar forma un cuplu, cei doi au negat de fiecare dată și au recunoscut că sunt doar prieteni. După încheierea competiției, nimeni nu s-ar fi așteptat la ceea ce a urmat.

Zanni a mărturisit că este dezamăgit de prietena lui.

Câștigătorul Survivor România 2021 a povestit în podcast-ul lui Alex Velea cum a ajuns să se împrietenească cu fosta gimnastă și ce i-a legat atât de mult.

„Eu am făcut Crăciunul cu ea. Eu mai mult am stat cu ea câteva zile înainte de Survivor pentru că știam că vom avea competiția asta și mă gândeam că, ca si în viata reala, am nevoie de o companie feminină că mă îmbunează. Mă gândeam că și acolo voi avea nevoie de ea și ea de mine și o să ne ajutăm reciproc. Pe ea am simțit-o că era ce trebuia în momentul ăla.

Ea a venit peste o lună de zile, o lună în care eu mi-am făcut foarte mulți nervi cu concurenții de acolo. Când a venit ea, a fost ca o ușurare pentru că făcusem Crăciunul cu ea, o știam, am zis că îmi găsesc liniștea în Ana. Eu cu ea găteam, făceam împreună tot, vorbeam cu ea, mă mai sfătuiam cu ea. Și a fost totul bine și frumos până a fost eliminată din competiție. Din cauza lui Jador a plecat, total. Nu a făcut-o intentionat, a făcut-o să nu își asume alte eliminări. Ana a fost o victimă colaterală”, a dezvăluit Zanni.

Zanni, în podcast-ul lui Alex Velea și al Antoniei [Sursa foto: Captura Video]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Faimosul a declarat că plecarea Anei Porgras a fost un moment dificil pentru el, deoarece aveau o conexiune adevărată și se susțineau reciproc.

„Ea a ieșit din competiție, pe mine m-a afectat treaba aia. Lumea a interpretat că eu am plâns din dragoste, dar nu, am plâns pentru că nu am putut să îmi controlez emoțiile, acolo e totul mult mai puternic decât își poate imagina cineva și a plecat fata cu care eu chiar împărțeam totul acolo, bune și rele. Plus de asta, m-a afectat și faptul că nu era corect. I-am văzut și mersul de la spate, mersul pe care îl vedeam mereu când mergeam cu ea la ștafete. Cu ea câștigam absolut tot, doar în ea avem încredere și era si comparatie pe care o făceam între Ana și celelalte fete. Nu îmi plăceau celelalte fete pentru că erau numai smiorcăite, numai plângăcioase, numai false, din punctul meu de vere. Ana era cea mai disciplinată, cea mai dreaptă și au fost mai multe criterii care m-au afectat”, a adăugat Zanni, în cadrul podcast-ului lui Alex Velea.

Ana Porgras și Zanni

Ce a aflat Zanni despre Ana Porgras

Faimosul a aflat că Ana Porgras ar fi avut o legătura și cu Jador, după ce s-au întors amândoi în România. El a dat de înțeles că între cei doi ar fi avut loc mai multe.

„M-am obisnuit, am trecut peste, dar i-am tot spus numele de-a lungul competitiei. Și cand a venit sfarsitul competitie ne-a spus domnul Dan ca o sa vina fostii concurenti. M-am bucurat foarte mult cand am aflat ca o sa vina Cosmin, Sebi, în special Ana, ca voiam sa fie acolo sa ma sustina, ca era chestia aia că m-am obisnuit să fiu cu ea la stafete. Lumea a interpretat că e telenovelă, că dragoste. Ne luam in brate, erau sentimente puternice, dar nu de iubire, îmi plăcea de ea ca om. Și ea a avut mereu incredere in mine, asta mi-a placut la ea, ca imi spunea mereu că eu voi câștiga și imi dadea increderea de care aveam nevoie.

La finală a venit și m-a luat în brate, mi-a spus că se bucură că mă vede, că a tot asteptat de trei luni de zile să mă vadă. Eu nu stiam ce s-a intamplat acasa. Si dupa ce s-a terminat, am castigat eu, m-am dus cu Ana pana in cameră că trebuia să imi arate camera doamna de acolo și m-am uitat in telefonul ei. Multi m-au intrebat de ce m-am uitat în telefonul ei. Păi mă uit în telefonul ei pentru că mi-a dat ceva de bănuit prin atitudinea ei si prin niste chestii pe care le-am auzit cumva, „Bă, ai griă cu Ana, că Ana s-a dus în București și a apărut cu… s-a dus la Jador în videoclipuri”. Și eu știu cine e Jador și ce face Jador cu fetele, adică nu s-a dus doar să… Și am întrebat-o „Auzi, dar tu te-ai mai văzut cu Jador? Dar nu că m-ar fi interesat, acum e greu să explic faptul că Ana mi-a dat mereu de înțeles că ea ar fi vrut mai mult cu mine. Că ea m-a întrebat „Auzi, tu vrei să știe lumea de noi? Că noi…” Acum trebuie să intru și în alte detalii… ”, a mărturisit câștigătorul Survivor România 2021.

Citeste si: Povestea din spatele tricoului pe care Zanni, câștigătorul Survivor, îl poartă tot timpul! Mulți dintre fanii lui deja îl poartă și ei

Zanni a mai mărturisit că a primit mai mult informații despre Ana, care l-au făcut să se îndoiască despre prietenia lor, cât și despre ea ca perosnaă. Sebastian Chitoșcă ar fi fost cel care i-a adus mai multe dovezi în legătura cu ea. Zanni s-a uitat în telefonul brunetei pentru a își demonstra că oamenii din jurul lui au legătură în legătură cu Ana Porgras.

„Și mi-a dat de bănuit ceva, mi-a zis Sebi niste chestii despre Ana, că a primit niște mesaje de la un băiat care i-a spus niste chestii despre Ana, cu dovezi, nu doar vorbe. Că baitul a empatizat cu mine si zis „săracul băiat, hai să își arăt eu cine este Ana cu adevărat”. Nu intru in detalii. Cand am auzit nu am dat crezare la ce mi-a spus Sebi. Și am intrat în telefonul Anei, dar nu ca să o controlez eu pe ea, am vrut doar să fiu sigur de oamenii care stau langa mine. Nu vreau sa imi pierd timpul cu oameni despre care cred ceva si sa fie altceva”, a conchis Zanni.