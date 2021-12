Povestea impresionantă a lui Beniamin Moisă, unul dintre cei mai bogați tineri din lume. Românul care a plecat dintr-un sat de lângă Iași învârte acum pe degete milioane de euro, la doar 22 de ani

In articol:

Beniamin Moisă, un tânăr din Iași, a plecat de acasă pentru a-și împlini visul, la nici 20 de ani. Românul a ajuns în Londra fără niciun ban, iar acum a devenit unul dintre cei mai tineri milionari din lume.

Beniamin Moisă: "Am venit cu nimic, practic cu 0 lei"

Românul a povestit că singurii bani pe care i-a avut la început, atunci când a venit în Londra, au fost cei împrumutați de fratele lui, pentru transport. Tânărul a dezvăluit că a luat decizia de a pleca din satul natal încă din clasa a 11-a, atunci când a vrut să renunțe la liceu. Totuși, se pare că rugămințile tatălui l-au făcut pe Beni să se gândească mai bine, căci acesta a rămas acasă până a reușit să dea Bacalaureatul și să își ia permisul auto: "Am venit cu nimic, practic cu 0 lei. Când am venit aici mi-a dat frate-miu 50 de lire, să am de cheltuială și de transport. Prima dată când m-am gândit a fost în clasa a 11-a, am zis că mă las de școală, că nu-mi folosește la nimic. Tata a spus: "Nu Beni, nu pleci nicăieri! Stai, îți dai BAC-ul, îți iei permisul și după aia pleci! Altfel nu pleci, fără binecuvântarea mea!".

Și am zis: "Dacă eu nu plec cu binecuvântarea tatălui meu, eu nu plec din casă!". Am stat și am ascultat. Și bine am făcut. M-am dus pe șantier, voiam să fac ceva. Am fost și m-am angajat la români. Și m-au muncit românii, de nu știam ce e cu mine. Când ajungeam acasă eram mort de oboseală. De la bocanci aveam sânge la picioare. Primul meu salariu a fost pe trei săptămâni, 900 de lire. Puteam să-mi plătesc chiria, să am bani de transport și să îmi cumpăr mâncare, atât. După mi-am terminat facultatea, mi-am pus engleza cât de cât la punct.", a povestit Beniamin Moisă, în cadrul unui interviu pentru "Teo Show".

Beni a lucrat din greu, până a atins succesul

Beniamin a mărturisit că s-a angajat ulterior în cadrul unei companii care se ocupa de construcții. Munca depusă l-a făcut pe tânăr să fie remarcat imediat de patroni, iar românul a reușit să devină coordonator pe șantier și să aibă propria echipă de muncitori.

Treptat, ambiția și perseverența l-au făcut pe Beni să ajungă milionar, la doar 21 de ani: "De acolo am început să iau contact cu directorul, a văzut potențial. După 6 luni aveam deja peste 5 oameni. Toată lumea spunea: "Băi, ce cauți tu aici? Ai venit tu, un copil, să ne iei joburile? Atunci când a început pandemia și toți s-au retras noi mergeam la munca. Atunci m-am ridicat eu tare. Primul milion de euro l-am făcut iarna trecută. Aveam 21 de ani. E greu (n.r. să fii milionar la 21 de ani). Pentru că și banii ăștia vin cu niște responsabilități, nu curg așa, din cer. Nu am avut timp să mă bucur de ei.", a mai spus Beniamin Moisă, pentru sursa amintită.