Andreea Lozincă a ajuns fotomodel cu piciorul amputat, iar povestea ei e impresionantă. Andreea Lozincă (29 de ani) s-a mutat cu familia în Italia, încă din 2003. În 2007 a avut un grav accident de maşină. A supravieţuit, dar au rămas problemele. În timp, situaţia sa a devenit din ce în ce mai complicată, mai ales că medicii italieni i-au fixat diagnosticul mult prea târziu, a relatat Adevărul. „Piciorul l-am pierdut, sau mai bine zis «l-am făcut cadou ştiinţei», cum îmi place mie să spun, în decembrie 2015, în urmă accidentului pe care l-am avut în 2007”, povesteşte cu umor tânăra. „De ce aşa târziu? Pentru că am descoperit de-abia în octombrie 2015 că aveam o infecţie importantă, osteomielită, încă din 2008, care nu a fost niciodată tratată în mod corespunzător. Aşa, am luat hotărârea de a «scoate răul de la rădăcină». Păcat că, după această operaţie, am avut parte de încă 10 internări - ultima în aprilie anul acesta. De fiecare dată am avut norocul să descopăr că nu era din pricina infecţiei osoase, ci doar pe ţesuturile ciotului”, a declarat Andreea.

Citeste si: Portăriţa naţionalei de handbal e sexy şi elegantă! Fanii Denisei Dedu sunt încântaţi de favorita lor: „Eşti cea mai frumoasă sportivă din România!”

Citeste si: Horia Tecău a rămas fără fotomodeală!

În total, ea a suferit nu mai puţin de 15 operaţii şi a umblat ani de zile prin spitale. Rămasă fără un picior din 2015, Andreea s-a trezit la o răscruce importantă de drumuri pentru destinul ei. Sportul a ajutat-o mult într-o primă fază. “După amputaţie s-a iscat ceva în mine, mi-am promis că voi începe să fac mişcare în mod regulat, dar nu doar pentru o perioada, ci pentru tot restul vieţii. Aşa că m-am apucat de sală la două luni de la operaţie, şi la două săptămâni după ce am pus prima proteză. Iar de anul trecut am început să practic un sport de munte numit Vertikal sau Sky Race, pe care l-am descoperit în urma unei perioade foarte grele şi stresante a vieţii mele. Nu e un sport uşor, ba din contra. Dar cred că aveam nevoie să concurez cu mine însămi”, susţine Andreea. (citeşte dezvăluiri incredibile despre Mădălina Ghenea)

Citeşte CONTINUAREA pe kfetele.ro