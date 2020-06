In articol:

Povestea de iubire dintre Principele Nicolae, nepotul regelui Mihai, și o tânără activistă a provocat în 2015 un adevărat scandal în Familia regală. Asta pentru că tânăra a anunțat că este însărcinată cu principele, deși relația lor se terminase, iar acesta nu a vrut să recunoască faptul că este copilul lui.

Imediat după aceea, principele Nicolae, nepotul preferat al Regelui Mihai până la acel moment, a plecat din țară, iar la scurt timp el a fost exclus din Familia Regală și i s-a retras titlul de principe. S-a spus că Regele Mihai ar fi fost supărat pe nepotul său că nu a rezolvat situația și că nu și-a recunoscut ”copilul din flori”.

Supărarea a fost atât de mare încât Nicolae nu a fost lăsat să-și vadă bunicul nici măcar pe patul de moarte. Mai mult, Nicolae a fost împiedicat să intre în casa acestuia din Aubonne, la finalul lui 2017, să-și ia rămas bun de la bunicul său, iar mătușa lui, Principesa Margareta l-a reclamat la poliția elvețiană pentru că ar fi încercat să forțeze pătrunderea în locuință.

Principele Nicolae, nepotul Regelui Mihai, are o o fetiță de 4 ani, recunoscută doar în urma testului de paternitate

Revenind la copilul care ar fi dus la renegarea lui Nicolae de Familia Regală, în februarie 2016, Nicoleta, tânăra cu care Principele Nicolae a avut o relație, a născut o fetiță. Iris a venit pe lume în februarie 2016, iar până anul trecut, când a fost făcut testul de paternitate, tatăl său nu a recunoscut-o.

Numai că, în mai 2019, rezultatele testelor ADN au demonstrat faptul că micuța, acum în vârstă de patru ani, este fiica nepotului Regelui Mihai. Între timp, obligat de lege, Nicolae și-a recunoscut fiica din punct de vedere legal: “Fetița se numește Iris Anna Medforth-Mills. Nicolae a și cunoscut-o pe fetiță, care îi seamănă leit. Dar nu a dorit să lege o relație cu aceasta. Nu a dus-o niciodată în parc, nu și-a manifestat interesul de a petrece timp cu propriul copil”, au susținut surse din apropierea celor doi, la momentul respectiv.

După ce s-a aflat rezultatul testului de paternitate care confirma faptul că Principele Nicolae este tatăl micuței Iris, acesta a postat pe pagina sa de socializare un mesaj, în care clarifica relația lui cu fetița.

”În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reiesind ca sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legala fața de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider ca orice aspect legat de viata acestuia este de natura strict privata. Din dorința expresa de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să incetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect”, a scris pe Facebook, Principele Nicolae.

Nepotul Regelui Mihai a fost obligat și la achitarea unei sume lunare, o pensie alimentară modică, de 700 de lei, pe care o primește mama lui iris de la tatăl copilului ei.

Nicolae, nepotul Regelui Mihai a anunțat că devine tată. Soția lui este însărcinată

Căsătorit în septembrie 2018 cu Alina Binder, Nicolae Medforth-Mills, cum îl cheamă în acte pe nepotul Regelui Mihai, a anunâat pe 1 iunie 2020 că va deveni tată. ”Sunt fericit să vă pot împărtăși că soția mea, Alina-Maria, este însărcinată cu primul nostru copil, care va veni pe lume în noiembrie. Ocrotit de dragostea părinților și a familiei, copilul nostru va fi educat în respectul strămoșilor și al valorilor tradiționale, în spiritul iubirii și al responsabilității față de țară, în credința în care am fost botezat, ca și bunicul meu, Regele Mihai. Așa să ne ajute Dumnezeu! Nihil Sine Deo!”, este anunțul postat de Nicolae, nepotul Regelui Mihai.