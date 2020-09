O femei din Cluj trăiește un adevărat coșmar în propria casă

În cartierul clujean Bulgaria, Csaba, un sudormut în vârstă de 44 de ani „face legea” în curtea în care mai locuiește cu alți membri ai familiei sale. Bărbatul are o problemă, în special, cu soția fratelui său. În ultimii 14 ani, bărbatul și cumnata sa au avut o relație tumultoasă. Cu timpul, starea bărbatului surdomut s-a înrăutățit și a trecut la vioolență fizică.

Eva, cumnata bărbatului, s-a prezentat la cabinetul Institutului de Medicină Legală din Cluj-Napoca cu o mulțime de vânătăi pe corp. Toate rănile sunt făcute de fratele soțului ei, care, după spusele femeii, „și-a pierdut mințile”.

„De paisprezece ani sunt în relație cu cumnatul ca șoarecele și pisica, dar sâmbătă am avut o discuție în familie mai aprinsă: soțul i-a spus lui Csaba, de față cu socrul, să-și scoată lacătele cu care acesta închide toate dependințele, aflate în curtea comună - și ne otrăvește, astfel, zilnic, viața. Pe deasupra, nu odată ne-a bătut copilul, iar pe mine m-a scuipat și m-a strâns, mereu, de gât”, a declarat Eva, pentru BZI.

Bărbatul și-a atacat propriul frate și a încercat să-i taie mâna cu un fierăstrău. Atenția i s-a adresat tot asupra femeii în vârstă de 37 ani, pe care ar fi bătutu-o crunt. Femeia susține că nu a chemat poliția pentru că i-a fost rușine de vecini.

„Când am sărit să-mi apăr soțul, a apucat o lopată și a încercat să mă lovească în cap cu ea dar, din fericire, nu m-a nimerit! Apoi a înhățat un fierăstrău, aflat în preajmă și a încercat să-i taie mâna fratelui său, dar s-a răzgândit și s-a concentrat asupra mea! A început să-mi dea picioare în burtă, cu nemiluita! N-am chemat poliția, de rușinea vecinilor, dar m-am dus singură la U.P.U., fiindcă durerile devenisera deja insuportabile...”, a mărturisit femeia.

Violență domestică

Femeia agresată și-a filmat cumnatul în timp ce o agresa! Va prezenta imaginile Poliției

Eva susține că nu mai poate trăi așa și se va duce imediat la Poliție, unde va prezenta mai multe probe video. Femeia se teme pentru viața ei, motiv pentru care nu a făcut publice filmările presei până acum.

„Și acum, iată-mă la I.M.L., gândindu-mă să-mi scot certificat și să depun plângere la poliție. Nu de alta, dar am realizat clar de tot că Csaba are serioase probleme mintale și ne putem trezi că ne omoară, cu un cuțit sau cu ceva, oricând i se năzare! Deci, de frică am venit aici - și voi furniza poliției și filmările, fiindcă l-am și filmat pe Csaba în timp ce mă bate!”, a mai spus Eva, pentru sursa citată. (Citeste si: Bunicul Luizei Melencu, atac incredibil la adresa lui Klaus Iohannis: ”Tu fă-și proprii copii și poți să ai drepturi asupra lor” EXCLUSIV)