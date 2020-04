Liviu P. este un român de 37 de ani care a plecat în urmă cu șapte ani din țară. S-a mutat în Franța, acolo unde muncește pentru a-i înreține pe cei trei copii ai lui. De mai bine de o săptămână, de când a aflat că și el a fost infectat cu coronavirus, bărbatul trece prin clipe de groază și speră ca cei care îi află povestea să rămână în case pentru a opri răspândirea virusului.

Declarațiile românului bolnav de coronavirus într-o țară străină

„Coșmarul meu a început în urmă cu opt zile. Mi s-a înfundat nasul și am început să simt și dureri ușoare în gât. Mi-am zis că toate se întâmplă din cauza faptului că îmi place să beau apă, sucuri, toate reci, cu gheață, fie iarnă sau fie vară, am același obicei.

După numai o zi, am început să tușesc și să simt o apăsare în plămâni, o durere cruntă și fiecare gură de aer pe care o luam îmi provoca dureri de nedescris. Am început să am dureri de spate, de oase, acum mă doare tot corpul. Apariția febrei m-a speriat și știind că nu este de glumă cu acest coronavirus, m-am testat. Mi s-a prăbușit lumea în cap atunci când am aflat că rezultatul este pozitiv.

Cu familia vorbesc zilnic, dar atunci când simt că mi se face mai rău, nu-i mai las pe copii să mă vadă pe apelul video. Nu vreau să sufere. Tot ce îmi doresc este să ies sănătos de aici și să mă întorc la familia mea. E greu să fii singur și să te lupți cu boala”, a mărturisit Liviu P, pentru Cancan.