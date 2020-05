Prezentatoarea tv Mbela Nzuzi, plecată de ani buni în Franța, a povestit diverse întâmplări haioase petrecute în emisiunea ei. Refugiată politic în România, vedeta originară din Zair a ajuns să prezinte acum un deceniu o emisiune la B1TV după ce fusese invitată în platou să cânte cu formația ei. Într-un interviu acordat revistei Tango, în 2010, Mbela Nzuzi a rememorat cele mai tari întâmplări trăite cu invitații ei.

”In special cu personajele asa zis controversate ale României, cu Becali, cu Guta, cu Botezatu sau Tintareanu. Cu Becali am avut, nu stiu de ce, o atractie speciala. Ii urmaream de mult activitatea si el a aflat asta. Asa incit la emisiune a fost dur cu toti, dar mie mi-a zimbit, mi-a zis sa nu ma sperii de fatada lui. Iar cu ceilalti, cred, am cazut in propria mea plasa. Eu vreau sa fiu mereu fara perdea, sa flirtez cu invitatii chiar, dar cind acestia preiau initiativa, ma sperii si nu stiu ce sa mai zic. Cu Tintareanu am glumit toata emisiunea, iar la sfirsit a pupat pe toata lumea pe obraz, iar pe mine, direct pe sâni… Ce era sa mai zic! Iar Botezatu, de fiecare data cind vine, vrea sa stea cit mai lipit de mine, riscind chiar sa distruga decorul. Si Guta a fost tare de tot! Glumeam cu el, ii spuneam ca e macho man, l-am intrebat cum de e singur si mi-a raspuns ca n-ar mai fi singur daca as accepta sa fiu a lui. Ba chiar ca mi-ar da cadou un castel intreg! Si asta in direct! Noroc ca la mine nu se vede cind rosesc!“, și-a amintiti Mbela pentru sursa citată.

De 5 ani, despre Mbela Nzuzi nu se mai știe nimic, vedeta retrăgându-se, se pare, în Franța, acolo unde participă la diverse seminarii privind regăsirea spirituală prin credință.