Culmea este că cei trei au început să colaboreze dintr-o întâmplare, iar prima întregistrare împreună a fost una plină de peripeții.

”Partea amuzantă este că noi trebuia să cântăm o cu totul și cu totul altă piesă, dar pentru că simțeam că nu e chiar ce trebuie ca echipă ne-am întors pe moment și am compus împreună cu producătorul nostru alta, la foc automat. Eram contra cronometru și am schimbat pe ultima sută de metri și textul și linia, dar acum suntem 100% împăcăți că o să iasă exact ce ne dorim. Colaborarea aceasta, între mine, Armin Nicoară și Karym a luat naștere dintr-o joacă, eu și Karym avem același PR, iar mie instant mi s-a aprins beculețul și i-am răspuns că o să fac un duet cu el. Că să fie treaba bună și ca să răsune și mai mult această piesă, l-am invitat și pe colegul și prietenul meu, Armin Nicoară, să fie părtaș la această colaborare pentru că, cu toții știm că de bucură de un mare succes și unindu-ne fanii piesa va fi ascultată de mult mai multă lume”, ne-a povestit, în exclusivitate Georgiana Lobonț. Și, recunoaște vedeta muzicii populare, filmarea videoclipului a fost una... de poveste.

”Am filmat piesă pe la 1 noaptea și a fost mare distracție și veselie pentru că nu ne venea să credem că am reușit. Mai ales că filmarea clipului a fost făcută chiar înainte de a trage vocea, în studio, deci, de fapt, noi am filmat la ”rece”. Dar provocările sunt bune...”, a mai explicat Georgiana Lobonț.

”Dacă ar fi să descriu într-un singur cuvânt acest proiect... acela ar fi nebunie și o să vă explic și de ce. Când am decis să colaborăm, nu știam piesă nu știam nimic... Am plecat de acasă la Oradea acolo unde are studioul producătorul piesei, urmând că între timp să primesc o variantă. Într-adevăr am primit o variantă în seară de înaintea filmărilor, una care mi-a plăcut și îmi place și acum enorm de mult... A două zi, cu o oră înainte de înregistrări, s-a decis să schimbăm piesa. În aceeași seară am și filmat videoclipul piesei deși încă nu erau stabilite toate versurile piesei și nici nu le știam pe de rost, așa cum se face de fiecare dată îla filmări. Colaborarea e menită pentru ca oamenii să vadă și o altă parte a mea, artiștii sunt versatili în general și muzica e forma de exprimare indiferent de stilul abordat. Voi continua după acest proiect cu o melodie puțin mai aproape de zona mea însă păstrând direcția pe care mi-am propus-o ”, ne-a spus și Karym.

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț, prieteni suspect de apropiați

”Eu colaborez cu cine mi-e drag sufletește”, a spus Armin Nicoară în studioul WOWbiz.ro. Iar de la declarația asta a început o adevărată spirală a glumelor fără perdea între Armin Nicoară și Georgiana Lobonț, ”Regele Saxofonului” sugerând, mai mult râzând, că ar fi cazul să aibă o relație de tip swing. ”Cu cine are chimie, asta vrea să zică. Noi, chiar dacă nu suntem singuri, să zică că flirtează, noi ne înțelegem bine. Ne potrivim, ne potrivim pe scena muzicii.. E o iubire pură între prieteni”, a încercat să ”dreagă busuiocul” simpatica Georgiana Lobonț, dar Armin Nicoară nu s-a lăsat.

”Știți cum e, eu nu mă supăr, și nici Rareș (soțul Georgianei Lobonț, n. red.) nu s-ar supăra, noi mai putem face schimb...”, a spus Armin Nicoară, referindu-se la o relație în patru în care să fie implicată și Claudia Puican, iubita lui, dar și Rareș, soțul talentatei Georgiana Lobonț. Iar artista, vizibil pusă în dificultate, a tot încercat să se eschiveze: ”Eu sunt femeie măritată, am doi copii, un soț minunat...”.