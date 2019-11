Miercuri, serialul turcesc “Gulperi” a debutat in forta la Kanal D, productia a plasat statia in topul audientelor, fiind urmarit de peste un milion si jumatate de telespectatori din intreaga tara. Pe intreaga durata de difuzare (20:00 – 23:20), serialul care o aduce in prim plan pe cunoscuta actrita Nurgul Yesilcay, serialul a fost urmarit, in medie, in fiecare minut, de peste 1.2 milioane de fani.

Miercuri, 27 noiembrie, Kanal D s-a pozitionat pe locul doi in topul preferintelor telespectatorilor, cu serialul “Gulperi”. Astfel, in intervalul orar mentionat mai sus, Kanal D a inregistrat 7,3% rating si 15,9% cota de piata, pe targetul National, si 6,5% rating si 14,8% cota de piata, pe targetul All Urban. Minutul de maxima audineta, atins la 20:47, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste un milion si jumatate (1.589.000) de romani.

Serialul “Gulperi” poate fi vizionat, de miercuri pana vineri, incepand cu ora 20:00, la Kanal D!