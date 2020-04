Premierul Ludovic Orban a făcut anunțul mult așteptat

Ludovic Orban a fost întrebat, dumincă seara, la Digi 24, când se va redeschide economia.

"Economia va reporni după ce trece epidemia. (...) Când va trece, sigur sunt estimări pe care le-am făcut pe diferite scenarii, dar e clar că până în momentul respectiv, noi trebuie să fim pregătiţi cu câteva instrumente de susţinere a relansării economice odată cu normalizarea. La iniţiativa preşedintelui României ştiţi că am constituit un comitet de lucru economic cu reprezentanţi ai instituţiilor importante ai mediului de afaceri. Am demarat o consultare pe scară largă cu companiile pe domenii de activitate. Deja am avut discuţii cu companii automotive, constructori de maşini, am avut consultări cu transportatorii, am avut consultări cu sectorul agroalimentar, continuăm consultările pe fiecare domeniu de activitate pentru a pune un diagnostic corect şi a putea face previziunie corecte”, a declarat Orban.

El a spus că a solicitat Institutului Naţional de Statistică să pună la dispoziţie date pentru o imagine cât mai corectă a modului în care economia a fost afectată de această pandemie.

"Am solicitat Institutului Naţional de Statistică să ne pună la dispoziţie date ca să avem o imagine cât mai corectă a modului în care economia a fost afectată de această epidemie şi în special situaţia pe diferite ramuri economice. De asemenea, facem analize la nivel internaţional privitor la evoluţia economiilor, se ştie că România este puternic legată de Europa, noi avem 80% din schimburile comerciale sunt cu Uniunea Europeană, cu ţări din Uniunea Europeană şi în mare parte economia României este dependentă de măsura în care evoluează aceste economii”, a afirmat premierul.

Orban a mai afirmat că restricţiile existente vor fi restrânse tot gradual, la fel cum au fost introduse.

"Cu siguranţă vor reporni activităţile, momentul din care vor reporni depinde de evoluţia epidemiei cu cât restrângem răspândirea epidemiei mai mult, cu atât mai punctul de repornire va fi mai aproape. În ceea ce priveşte repornirea, cu siguranţă când vom avea date certe, uşor, uşor, gradual, aşa cum am şi impus măsurile în funcţie de evoluţii şi de ceea ce am considerat măsuri necesare, la fel vom restrânge restricţiile", a mai transmis primul ministru.