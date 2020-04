In articol:

Preotul infectat cu coronavirus a apărut în prim-plan înainte de Paște. Ziarul de Iași a relatat că peste 200 de locuitori din Târgu Frumos sunt în izolare după ce preotul care le-a spovedit și le-a adus împărtășania în ultimele săptămâni a fost depistat pozitiv la testele de coronavirus. Cei 200 de locuitori, majoritatea membri ai comunității de lipoveni, sunt contactele directe ale preotului Nichita Ichim şi ai dascălului Grigore Luchian, care au mers prin comunitatea locală în ultimele două săptămâni pentru a le oferi serviciile religioase locuitorilor. Preotul testat pozitiv este asimptomatic și a fost internat la Spitalul de Boli Infecţioase.Surse apropiate DSP au precizat pentru „Ziarul de Iaşi” că ancheta de ieri a fost extinsă de mult mai multe ori decât cea începută iniţial în cazul dascălului, internat de marţea trecută la unitatea medicală, 7 aprilie, fiindcă preotul ar mai fi mers şi singur la gospodăriile persoanelor.

Preotul Ichim a fost protagonist unui reportaj, realizat tot de Ziarul de Iași, dar în 2003. “Nu poarta costum, camasa cu guler scrobit si cravata, ca mai toti oamenii de afaceri. Are insa reputatia unui afacerist de succes. Cu siguranta, cel mai nonconformist din citi exista. In aproape fiecare zi, Nechita Ichim imbraca insa doua tinute "profesionale". Dimineata, daca e duminica sau vreo sarbatoare in calendar, isi pune sutana, intre "accesorii" numarindu-se Sfinta Scriptura si o cruce de lemn. Atunci este preot. Unul fara scoala insa, un fel de autodidact, care atunci cind are vreme trudeste sa inteleaga "Vietile Sfintilor". De afaceri se ocupa dupa-amiaza. Cind isi petrece peste pantaloni o camasa lunga, ce-i trece de briu cu vreo trei palme, si intra in serele din spatele casei. Acolo se simte cel putin la fel de bine ca in Casa Domnului, caci gradinaritul a constituit prima vocatie si afacerea cu care a prins cheag. Astfel, in timp ce sotia ii spune smerita "parinte", oamenii din Tirgu Frumos, facind din ochi aluziv, ii spun "miliardarul”, s-a scris despre preotul Ichim. (vezi care e starea de sănătate a IPS Pimen, care e infectat cu coronavirus)

