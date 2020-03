În urma unei ședințe de lucru la care au participat premierul Ludovic Orban și alți miniștri, președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă în care a anunțat noi restricții de circulație pentru români.

Principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis:

- Am evaluat situația care devine din ce în ce mai complexă. Am discutat măsurile suplimentare care se cer luate. Am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a îngrădi răspândirea infecției

- Se vor introduce noi restricții de circulație. Ce a fost până acum o recomandare devine obligație. Oamenii pot ieși la serviciu, să își facă cumpărăturile absolut necesare de alimente, însă aceste restricții devin obligații

- Am convenit să folosim armata pentru a gestiona mai bine situațiile din teren. Armata va pune la dispoziție personal care va suplimenta forțele de poliție și jandarmerie

- Persoanele cele mai vulnerabile sunt cele peste 65 de ani. Avem nevoie de măsuri și restricții speciale. Pentru a le proteja, se vor introduce restricții speciale. Vor trebui să stea, practic, tot timpul acasă

- Am discutat și alte măsuri care se cer luate. Aceste restricții anunțate vor fi prelucrate azi într-o Ordonanță militară și restricțiile vor intra în vigoare începând de mâine

Citeste si: Ce trebuie să știi despre COVID-19. Asta nu se știa! Cum se transmite

Citeste si: Un preot român din Torino și soția gravidă, infectați cu coronavirus: "Rugaţi-vă! Preoteasa se simte foarte rău"

Citeste si: Un doctor din China i-a îndeplinit ultima dorință pacientului său bolnav de COVID-19. Este incredibil ce s-a întâmplat cu bărbatul

Noul bilanț al bolnavilor de COVID-19 din România: 762 de persoane infectate. Sunt 186 cazuri noi confirmate

În ultimele 24 de ore, 186 de cazuri noi au fost confirmate în România. Bilanțul a urcat la 762 de persoane infectate cu coronavirus.

Marți, 24 martie, a fost anunțat noul bilanț al persoanelor infectate cu coronavirus pe teritoriul României. Un număr de 186 noi cazuri au fost confirmate, iar bilanțul a urcat la 762. Până în acest moment, opt decese au fost înregistrate.