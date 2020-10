Pretul fericirii

Luni, 19 octombrie, de la ora 20:00, in ultimul episod al acestui sezon, telespectatorii vor fi martorii unor dezvaluiri total neasteptate, ale unor rasturnari de situatii sau chiar rezolvari ale intrigilor tesute de-a lungul timpului, in jurul impresionantei familii Argun.

Lupta acerba pentru reusita, alegerile complicate pe care membri familiei Argun, dar si apropiatii acestora, au fost nevoiti sa le faca, rasturnarile de situatie, dar si povestile de iubire care s-au construit de-a lungul vremii, isi gasesc un raspuns in finalul de sezon din „Pretul Fericirii”.

Fanii serialului vor putea afla luni, 19 octombrie, de la ora 20:00, in ultimul episod al acestui sezonul, din „Pretul fericirii”, daca personajele pe care le-au urmarit cu sufletul la gura saptamani intregi, au reusit sa-si atinga idealurile propuse. Ce se va intampla cu tanara si inversunata Yildiz (Eda Ece), daca va reusi ea sa-si croiasca drumul ideal in viata, asa cum isi doreste, daca puternica Ender (Şevval Sam) va reusi sa scape de rivala ei in afaceri, Sahika (Nesrin Cavadzade), sau daca cea din urma va reusi sa isi revendice suprematia in lupta ei continua pentru a detine imperiul de afaceri Argun, putem afla in acest ultim episod din indragitului serial. Tot atunci vom afla daca afaceristul Halit (Talat Bulut), cel a carui viata s-a schimbat radical din cauza alegerilor facute, atat in plan personal cat si profesional, va reusi sa isi recladeasca viata de odinioara si sa-si recapete ceea ce ii apartine de drept.

Nu ratati luni, 19 octombrie, de la ora 20:00, ultimul episod al acestui sezon, din “Pretul fericirii”. Odata cu finalul sezonului “Pretul fericirii”, incepand de marti, in 20 octombrie, serialul “Nemilosul Istanbul” va putea fi urmarit in fiecare zi, la ora 20:00. Urmariti in continare “Nemilosul Istanbul” de luni pana vineri, de la 20:00, pe Kanal D.