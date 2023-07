„Prima dată evident că te atrage aspectul fizic” Dinu Maxer a spus-o clar și răspicat! Ce calitate trebuie să aibă obligatoriu femeia cu care o va înlocui pe Deea?!

In articol:

Deea și Dinu Maxer au anunțat în luna mai că divorțează după 18 ani de relație și doi copii. Dinu Maxer este acum un bărbat singur, care a trecut peste despărțirea de fosta soție și este în căutarea unui nou suflet pereche.

Dinu Maxer este pregătit să o înlocuiască pe Deea

Bărbatul știe exact cum vrea să arate următoarea femeie din viața lui.

După ce a divorțat de fosta lui soție, Dinu Maxer a apărut la brațul unei altei brunete, însă relația lor nu a rezistat prea mult. Bărbatul este din nou singur și nu intenționează să rămână așa pentru prea mult timp. Artistul are câteva cerințe clare în ceea ce o privește pe viitoarea lui iubită și este cu ochii în patru.

Se pare că Dinu vrea că partenera lui să treacă prima dată „proba costumului de baie”, iar mai apoi să dea dovadă și de inteligență. După ce domnișoarele trec cu brio aceste probe, vor putea ajunge să servească o cafea alături de artist.

„Sunt cu ochii cât cepele în toate părțile. Dar momentan, nimic. Prima data e evident că te atrage aspectul fizic. Proba costumului de baie. După care, încerci să te convingi că e dublată de un intelect pe măsură. Apoi abia după aceea ai curajul să o inviți la o cafea. Dacă are doar fizic, pun punct. Eu nu caut aventuri”, a declarat Dinu Maxer, pentru CANCAN.RO.

Dinu Maxer, mai cuceritor ca niciodată

Dinu Maxer s-a declarat ca fiind tare neliniștit de când este singur și a povestit ce tip de femei preferă. Artistul își caută jumătatea, după ce a divorțat de Deea Maxer și a promis că va surprinde cu alegerile lui.

„Acum mă simt mai cuceritor decât înainte. Am conștientizat situația în care sunt și anume de bărbat singur și probabil am revenit la nebunul din liceu. E foarte greu de spus cum vreau să fie femeia de lângă mine. Înainte credeam că am o tipologie brunetă cu ochi căprui, voluptuoasă și evident foarte sexy. Se pare că nu. Au început să îmi placă și blondele cu ochi albaștri. M-am deschis foarte mult. Deci, cu alte cuvinte, s-ar putea să vă uimesc, dar să găsesc. Vreau să găsesc, absolut.", a declarat Dinu Maxer.