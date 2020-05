Prima reacție a Ellei după ce a fost făcută praf de Jador

In articol:

Jador a decis sa pună capăt relației cu ella. Chiar dacă niciodată nu a considerat-o drept iubita lui, ei se comportau ca un cuplu și au petrecut foarte mult timp împreună. Jador a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv pentru care nu a mai vrut să continue relația.

Motivul pentru care a decis să renunțe la Ella au fost flirturile pe care le-ar fi avut cu Iancu Sterp, fost concurent Puterea dragostei și actual războinic la Survivor România.

După declarațiile lui Jador, Ella a reacționat în urmă cu puțin timp pentru prim dată pe pagina ei de Instagram.

„Rog toți susținătorii și adminii mei care mă reprezintă să nu dați report la niciun account. Mergem pe premiza „PLĂTEȘTE RĂUL CU ZÂMBETE”!. Vă rog, lăsați în pace să comenteze cine ce o vrea! Vă rog, opriți acest război online, nu sunt adepta certurilor și a facerii de rău, așa că dacă mă iubiți, faceți un bine și încetați! Vă mulțumesc”, a scris Ella pe Instastory.

Jador a spus adevaratul motiv pentru care nu a mai vrut sa fie cu Ella: "Iancu s-a imbatat, plangea si mi-a zis ca..."

Fostul concurent de la Puterea dragostei neaga ca Georgiana, fosta lui iubita, ar fi fost motivul pentru care el si Ella nu au mai format un cuplu. Pe Instagram, cantaretul a povestit ce a aflat de la Iancu Sterp, fost concurent la Puterea dragostei si actual Razboinic la Survivor Romania.

"Am plecat intr-o vineri, ca de obicei la o cantare. Cand m-am intors, Iancu era suparat si plangea la o terasa. Cand m-am dat jos si l-am intrebat, ca un prieten ce sunt: Ba, ce ai? 'Lasa-ma, ba, ca nu pot sa iti zic tie. Eu am zis sa stau cu el pana s-a imbatat si mi-a zis ca el nu stie pe care sa o aleaga, pe Denisa sau Ella. Am intrebat de unde pana unde si mi-a povestit ca a fost cu Ella in bazar, s-au tinut de mana, s-au sarutat, au fost in club, a fost cu ea sa se schimbe la hotel (desi in club erau fete pentru asa ceva). In secunda doi mi s-a distrus tot ce aveam in inima! Si multe despre care nu am vorbit", a povestit Jador. (Citeste si: Ella de la Puterea dragostei, mesaj dureros după ce Jador a încheiat relația cu ea: „Nu-mi spune că sunt egoistă”)