Mihai Trăistariu, în doliu. A primit vestea în timp ce se afla la un concert: „Mă doare sufletul”

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră și nu numai. Vedeta se poate mândri cu o carieră de succes, fiind un cântăreț cunoscut în România, dar și în străinătate. Recent, cântărețul a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care își striga durerea în urma unei pierderi pe care a suferit-o chiar zilele acestea.

Mihai Trăistariu este în doliu: „ Mă doare sufletul”

Mihai Trăistariu este un adevărat iubitor de animale și asta se poate observa din numărul mare de animăluțe pe care acesta le-a luat în grija sa. Din păcate, artistul trece prin momente grele din cauză că în urmă cu puțin timp, unul dintre motanii săi preferați, Negruțu, a părăsit această lume. Vedeta a avut 8 pisici, iar acum a mai rămas cu 5, după ce trei au murit. Acesta le-a povestit urmăritorilor că se abține cu greu să nu urle de durere din cauza acestei pierderi. Potrivit cântărețului, motanul a fost internat într-o clinică veterinară din Constanța, și a decedat din cauza unei insuficiențe renale.

Mihai Trăistariu se afla la un concert în Arieșeni când a fost sunat de către medici și i s-a dat cumplita veste.

„Mă doare sufletul și mă înțeapă inima dar trebuie s-o spun ca să mă descarc. Azi a murit Negruțu. Motanul meu iubit. Am avut 8 pisici. În casă. Au mai rămas 5 din 8. Sunt sfâșiat de durere. Abia acum plâng. A murit la ora 4 după-amiază. Era internat la o clinică veterinară în Constanța. L-am dus de joi. Nu mai mânca singur. Era slăbit. Avea insuficiență renală. Era bătrân. Avea deja 17 ani. Fratele lui, Ambiță, a murit acum 2 ani. Probabil tot de asta. S-a stins într-o zi, din senin. Am cântat în seara asta la Arieșeni, în județul Alb. Pe la ora 19.00. Sunt plecat de ieri din Constanța. Înainte de a pleca l-am vizitat de dimineață la clinică. L-am luat în brațe. Avea branula pe lăbuță. Dar avea încă putere. L-am lăsat acolo trăind cu speranța că-l voi lua luni acasă și că va mai trăi. Măcar puțin. Dar azi a cedat. Cei de la clinică m-au anunțat că n-a mai rezistat. Era prea slăbit. Am stat foarte încordat pe scenă, la concertul din seara asta și foarte concentrat să nu mă pufnească plânsul. Îmi iubesc enorm animalele. Și pisicii și câinii de care am grijă de atâta timp. Ei sunt copiii mei. Încerc să mă gândesc la altele. Dar e tare greu. 17 ani de amintiri atât de frumoase s-au terminat brusc. De fiecare dată când moare cineva drag din viața mea...mă topesc de durere. Sunt prea sensibil. Aproape urlu de durere, dar nu se aude. În fine, 72 de ore durează durerea după moartea unei ființe dragi. Așa spun oamenii de știință. Apoi te iei cu altele și... uiți încet-încet... Am încercat azi din răsputeri să maschez, să nu afle nimeni. Abia acum pot să mă descarc. Iertați-mă! Simțeam nevoia să plâng. Aici. Acum”, a scris în mediul online artistul.

Ce dorință are Mihai Trăistariu

Această experiență dureroasă prin care a trecut cântărețul i-a amintit de una dintre cele mai mari dorințe ale sale. Acesta vrea ca atât el, cât și alte persoane să mai treacă prin durerea provocată de trecerea în neființă a cuiva drag prin urmare, pe viitor își dorește să construiască un centru de cercetare care să oprească moartea.

„P. S.: Îmi doresc enorm să fac odată acel centru de cercetare care să oprească moartea. Există cercetători care susțin că moartea e doar o boală care va fi vindecată în viitor! Iar eu chiar cred ce spun oamenii de știință. Pentru că sunt deștepți. Și citiți. Și informați. Și pasionați de munca lor. Negruțu s-a dus azi la Ambiță și la Gândăcel. Trei îngeri. Iubirile mele. Copiii mei. Mai am 5 pisici. Mi-e frică. Fac calcule. Prichi are 11 ani, Pufi are 9, Rina și Pufuleț au 6, Panda are 4 ani”, a mai adăugat solistul.