Sentimentele se înfiripă săptămânal în Republica Dominicană! După ce Karina a format un cuplu cu Andrei, chiar de Dragobete, atunci când bărbatul și-a luat inima în dinți și a spus ce simte, ei bine, un alt războinic pare atins de săgeata lui Cupidon!

Cristi s-a amorezat de rivala, Asiana Peng, căreia avea să îi ofere, spre surprinderea tuturor, chiar și a ei, o brățară special, cu ocazia zilei de 1 Martie. ”Ieri, toți băieții am făcut mărțișoare pentru fetele noastre. Eu am făcut unul extra, dacă îmi dai voie să merg la echipa adversă, ai să vezi cui i-am confecționat”, a spus Cristi, care, apoi s-a îndreptat spre gimnastă și i-a pus brățara la mână. Toți concurenții s-au bucurat și au început să râdă și să-l încurajeze. „E doar de prietenie”, a precizat bărbatul, dar roșeața din obraji l-a dat de gol că era mai mult decât atât.

Cristi a plusat la jocul de mimă! ”Nu am putut să îți dau prăjitura, dar îți ofer inima mea”

a spus faimoasa Asiana, cu zâmbetul pe

După cum au observat prezentatorul Dan Cruceru și ceilalți concurenți de la Survivor România, războinicul Cristi s-a emoționat atunci când i-a oferit fostei gimnaste mărțișorul. ”De obicei ofer cadouri fetelor, dar suntem la Survivor România. Din puținul nostru, am încercat să fac ceva special. După cum am mai spus, Asiana este specială, pentru mine este o Războinică, deși este în echipa Faimoșilor și chiar apreciez evoluția ei la Survivor”, a spus Cristi privind în pământ. Citeste si: Ana Pal a mai bătut un bărbat! ”S-a dat înspre mine, și normal că am ripostat și eu. Fata de la țară știe să se apere”

Cu toate acestea, câteva ore mai târziu, la finelele jocul de mimă, Cristi de la Survivor a fost un pic mai îndrăzneț, mai ales atunci când la rugămințile Asianei, a vrut să îi ofere din prăjitura lui, câștigată cu echipa. Cum regulile show-ului nu i-a permis acest lucru, războinicul a surprins cu o nouă încercare…romantică.a spus bărbatul, care, din păcate, a primit un răspuns negativ din partea faimoasei., făcând referire la Alex, tânărul student la Medicină cu care are o relație frumoasă de o bună bucată de timp. Reacția sportivei a adus tristețe printre concurenții din tabăra adversă, însă toți l-au încurajat pe Cristi și i-au spus că mai are timp să o cucerească pe Asiana, lupta nu este pierdută.

Dacă Asiana Peng i-a căzut cu tronc războinicului Cristi la Survivor, în țară, iubitul faimoasei a reacționat îmediat. În premieră pentru WOWbiz.ro, Alex a șinut să își spună și punctul lui de vedere. ”Văd că războiniciii au venit cu un scop în competiție. Andrei s-a îndrăgostit de Karina, acum, Cristi pare atras de Asiana. Ea însă a plecat acolo focusată doar pe joc, și s-a văzut acest lucru. Nu este nicidecum un alt interes față de războinic, simt că din partea ei este doar o prietenie. Sincer, am rămas surprins, am văzut că și ea, atunci când a văzut a”acțiunile” lui Cristi. Îi spun totuși, dacă el are alte gânduri... ghinion! Știu ce am acasă! Ați văzut de altfel că ea a zis că inima ei este dată. Noi ne iubim și nu cred că vreo persoană poate intervene între noi”, a comentat tânărul pentru WOWbiz.ro