Karina și Andrei formează un cuplu la Survivor România, iar gesturile lor tandre trădează acest lucru. Mai mult, în emisiunea Survivor România difuzată luni seară, camerele de supraveghere au surprins, în timpul nopții, în tabăra Războinicilor, mișcări sub pătura unde dormeau îmbrățișați, cel mai probabil, Andrei și Karina. Așa că, este foarte probabil ca tinerii să fi avut parte de momente tandre, feriți de privirile celorlați concurenți.

Deși Andrei și Karina și-au mărturisit dragostea în fața tuturor, atunci când au fost întrebați de prezentatorul emisiunii Dan Cruceru, acasă, nu toată lumea crede în relația lor.

Survivor România. Mătușa Karinei nu crede în relația nepoatei ei cu Andrei

Astfel, Dana, mătușa Karinei, a comentat la FanArena, spunând că idila dintre cei doi Războinici nu este una reală. Apoi, la emisiunea Ștafeta mixtă, difuzată live pe facebook-ul WOWbiz.ro, mătușa Karinei a spus că ea nu crede că nepoata ei este îndrăgostită de Andrei.

”M-a surprins, nu aș fi crezut niciodată că o să se întâmple așa ceva acolo, în condițiile acelea grele, chiar precare. El mi se pare că ține mult la Karina, în schimb, ea mi se pare mai degrabă surprinsă, plăcut bineînțeles, decât plină de iubire. Adică, ea nu este îndrăgostită, sigur, și am mai spus-o. Am crescut-o de la opt ani, a stat numai cu mine și o cam cunosc. Eu niciodată nu am văzut-o îndrăgostită până la vârsta asta, și a avut mulți prieteni! În plus, există mulți băieți care îi fac curte la Craiova, și o așteaptă disperați să vină acasă de la Survivor România”, a declarat Dana pentru WOWbiz.ro