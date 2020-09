Alex Bodi și fosta lui parteneră

In articol:

Vestea că Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit a șocat pe toată lumea. Dacă primele declarații au fost făcute de către frumoasa blondină, se pare că a venit și rândul bărbatului să facă primele dezvăluiri despre situația de la momentul actual.

Citeste si: Clipe de coșmar pe litoralul românesc! Un pedofil deghizat în salvamar, surprins în timp ce făcea avansuri copiilor: "Vreau să vă învăț să înotați..."

Citeste si: Veste bombă în showbiz! Bianca Drăgușanu i-a spus Adio lui Alex Bodi! "Decizia este definitivă..."

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Citeste si: Adelina Pestrițu, criticată de Cristina Ich după ce a anunțat că are coronavirus: „Niciodată nu mi-am imaginat că ești...”

Alex Bodi, prima reacție după despărțire

Bianca Drăgușanu a făcut primele declarații despre despărițirea dintre cei doi. Totuși, nici Alex Bodi nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a avut o primă reacție după ce Bianca, fosta lui iubită, a vorbit despre despărțirea celor doi. Bărbatul a postat o imagine pe contul lui de Instagram, iar la descriere a scris următoarele: Când cineva încearcă să te înfurie ... doar zâmbește și caută lucrurile pozitive.

Imaginea postată de Alex Bodi pe Instagram

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi și-au spus Adio!

Despărțirea a avut loc ieri, 1 septembrie, fix în ziua în care cei doi îndrăgostiți împlineau doi ani de relație. Din cele declarate de Bianca, se pare că frumoasa blondină ar fi pus stop relației.

„Da, este adevărat. Ieri am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi”, a declarat Bianca.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi

„Îi doresc tot binele din lume, dar am decis să ne despărțim. Sunt din acest moment o femeie liberă, independentă, o femeie pe picioarele ei, o femeie fericită. Nu regret această decizie, așa că, eu consider că așa este mai bine. Am decis să ne despărțim pentru că avem o comunicare defectuoasă”, a mai adăugat vedeta.