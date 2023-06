Prima reacție a lui Nicolae Guță, după ce a aflat că fosta soție, Narcisa, este îngropată în datorii! Nimeni nu s-ar fi gândit că va spune asta, după atâția ani de la separare: „Am o datorie sufletească”

In articol:

După ani buni de când s-a despărțit de manelistul Nicolae Guță, bărbatul cu care are chiar și un fiu, s-a aflat că Narcisa Balaban are foarte multe datorii, pe lângă faptul că a fost executată silit de mai multe ori, asta pentru că a strâns numeroase facturi, pe care nu le-a plătit.

Astfel, femeia a ajuns de mai multe ori în fața oamenilor legii, pentru a da explicații, din cauza datoriilor. De precizat este că, din anul 2021 și până în prezent, fosta parteneră a cunoscutului manelist a avut calitatea de pârât în 4 dosare, conform Spynews.ro .

Citește și: Nicolae Guță a amânat botezul celui de al 12-lea copil! Creștinarea micuțului va avea loc anul viitor: „Este mai greu cu bănuții”

Ei bine, la scurt timp după ce a aflat că mama copilului său este îngropată în datorii, Nicolae Guță a reacționat imediat, făcând o serie de declarații pe baza acestui subiect.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Legătura dintre Dinu Maxer și o fostă concurentă „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Ochii mei au luat-o razna. M-a fascinat”- kanald.ro

Citeste si: Messi și-a găsit primul job în afara fotbalului! E plătit cu 25 de milioane de dolari. Ce i s-a interzis să facă- stirileprotv.ro

„ Nu știu ce datorii are ea, mă rog… la urma urmei, este o femeie matură, mă gândesc că este și responsabilă de ceea ce se întâmplă. Dat fiind faptului că nu mai suntem împreună, eu nu am uitat că am o datorie sufletească și părintească față de Alberto. ”, a declarat Nicolae Guță, pentru un post TV.

Narcisa Guță

Nicolae Guță nu-și ia angajamentul să o ajute pe fosta soție, pentru a depăși situația în care se află

Nicolae Guță a precizat faptul că singurul lucru ce îl mai leagă de fosta sa soție, Narcisa, este fiul lor, manelistul având o datorie morală doar față de băiat, nu și de mama acestuia, motiv pentru care nu o va ajuta cu bani, pentru ca femeia să treacă peste această situație în care se află.

Citește și: Sorina Guță își schimbă radical viața, după ce a fost cu un picior în groapă: ”Așa am simțit”. Nimeni nu se aștepta să ia această hotărâre!

„ Cât despre Narcisa, că ar avea nu știu ce datorii, asta nu știu, și nu este competența mea, nici să mă implic și nici să o ajut.", a mai precizat manelistul