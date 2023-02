Nicolae Guță are 12 copii, dar își dorește să adopte încă două fetițe: „Vrem să avem familia mare”. Manelistul are planuri mari alături de Cristina, actuala soție

In articol:

Pe cât s-a putut, Nicole Guță a demonstrat că este un tată devotat, însp care se pare că nu oprește din a aduce pe lume moștenitori. Manelistul are, până în acest moment, 12 copii, însă dorința de a avea în jur cât mai mulți îl împinge chiar să se gândească la adopție.

Nicolae Guță are o familie numeroasă, cu mulți copii și nepoți. Cel mai tânăr membru al familiei a venit pe lume anul trecut, atunci când soția manelistului, Cristina, l-a adus pe lume pe Selin. Chiar dacă este tătic de copil de doar un an, își dorește să-și mărească familia cu încă două fetițe, iar adopția, în acest caz, poate fi o soluție la care artistul împreuna cu soția sa se gândesc serios.

Nicolae Guță și Cristina își doresc să adopte două fetițe

Din cei 12 copii pe care îi are, Nicolae Guță a recunoscut doar 8 dintre ei. Alături de actuala sa parteneră, artistul are doi copii mici, de care se declară foarte atașat. Fiind cei mai mici dintre copii, artistul are o simpatie aparte față de aceștia, pe care nu și-o poate ascunde față de ceilalți moștenitori ai săi.

„Sunt foarte neastâmpărați, dar sunt atât de drăguți. Îi iubesc, parcă pur și simplu acum e prima dată când am copii, e un sentiment atât de puternic în sufletul meu. Totuși am o vârstă, sunt trecut prin viață, nu mă așteptam să am atât de multă răbdare și să-i iubesc atât de mult. Pentru mine înseamnă totul copiii aceștia. Pe toți îi iubesc, dar față de ei am ceva aparte pentru că ei sunt mai micuți și foarte dulci în același timp”, a spus Nicolae Guță, conform Spynews.

Nicolae Guță își dorește încă două fetițe

Nicolae Guță a mai precizat că își dorește ca următorul copil pe care îl va aduce pe lume Cristina să fie fetiță. În caz contrar, au decis să facă pasul de a adopta două fetițe.

„Dacă nu va fi fetiță am spus că voi merge cu Cristina și voi înfia încă două fete, vrem să avem setul complet. Vrem să avem cinci copii, vrem să avem familia mare, eu tot timpul mi-am dorit 10-12-15 frați pentru că știi care e cea mai mare durere în viața unui om?! E atunci când vrei să te bucuri cu adevărat și vrei ca cineva să fie cu sufletul lângă tine și nu are cine. Când l-am pierdut pe frățiorul meu atunci am înțeles acest lucru. Când ai bani și ai un oarecare statut, poți să-ți faci pentru o seară mulți ”frați”, că toată lumea vrea să câștige ceva de la tine, așa este lumea, dar cu adevărat când cineva se bucură pentru tine e fratele tău de sânge. Pentru că mi-aș fi dorit foarte mulți frați, Dumnezeu mi-a îngăduit să am foarte mulți copii”, a mai zis Nicolae Guță, conform aceleiași surse.