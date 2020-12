Prima ședință foto cu Diana Pârvu și Sergiu Negotiu Piloff în calitate de viitori părinți

Diana Parvu și iubitul ei, realizatorul rubricii “Test de vedeta” de la Kanal D, Sergiu Negotiu Piloff, sunt în culmea fericirii de când au aflat că vor deveni părinți.

Dupa ce a invins o boala crunta, Diana Parvu traieste un vis implinit alaturi de iubitul ei, realizatorul rubricii “Test de vedeta” de la Kanal D, Sergiu Negotiu Piloff. Vor deveni parinti pentru prima oara. Cei doi au realizat o sedinta foto emotionanta de Craciun, cu burtica de gravida:

“Ne-am dorit foarte mult acest copil iar aceasta este ultima sedinta foto in 2, dar cumva e prima sedinta foto in 3, pentru ca burtica creste de la o zi la alta. Am vrut sa avem o amintire cu acest moment unic in viata noastra. Noi deja vorbim cu bebele in burtica.

E un sentiment minunat, atat pot sa spun. Cat despre echipa cu care am lucrat, au inteles perfect ce ne dorim, si atat George Popescu la par , Ana Olariu la make-up si fotograful Dragos Lapadatu au facut minuni. Pozele sunt efectiv de basm”, ne-a declarat Diana.

“Pentru mine faptul ca voi deveni tata este cel mai minunat lucru iar sedinta aceasta foto chiar a este una speciala si o amintire de neuitat. Abia astept sa o strang pe micuta in brate”, ne-a spus, la rândul lui, Sergiu Piloff.

WOWbiz: Ati aflat ce va fi 100%?

Diana Pârvu: Doctorul a spus ca 90% este fetita.

WOWbiz: Cate saptamani ai?

Diana Pârvu: Am aproape 19 saptamani.

WOWbiz: Diana, bebe a miscat in burtica?

Diana Pârvu: Nu inca, ma tine in suspans. Dar am inteles ca la prima sarcina asa se intampla si poate misca si la 20 -22 de saptamani.

WOWbiz: Cand ar trebui sa nasti?

Diana Pârvu: Undeva prin Aprilie.