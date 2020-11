Primele declarații ale Alexiei Eram, după ce s-a operat de urgență! Cum se simte fiica Andreei Esca: "Abia merg..."

Alexia Eram [Sursa foto: Instagram]

În urmă cu doar câteva zile, Alexia Eram își îngrijora urmăritorii de pe Instagram, după ce a declarat că trebuie să se opereze de urgență. Din fericire, a fost vorba doar despre o intervenție pentru apendicită. Vedeta a dat primele declarații după ce a ajuns acasă.

Alexia Eram, primele declarații după operație

Fiica Andreei Esca s-a operat de apendicită în urmă cu doar câteva zile. Frumoasa șatenă a dat primele declarații despre intervenția suferită, de acasă, pentru că s-a externat de curând. Alexia a postat mai multe InstaStory-uri, în care le spune urmăritorilor faptul că nu se aștepta ca această operație să fie așa grea. De asemenea, iubita lui Mario Fresh a declara că se recuperează, dar că are dureri puternice.

„Bună, dragii mei! După cum știți, m-am întors acasă. Îmi beau cafeaua și mă recuperez. Nu e ușor după cum credeam. Este una dintre cele mai ușoare operații, doar că fiind prima mea operație am crezut că mă operez azi, mâine plec și gata, dar de fapt nu este atât de ușor. Abia merg, mă doare, mă ține, obosesc foarte repede, dar mă recuperez”, a spus Alexia Eram la InstaStory.

Alexia Eram[Sursa foto: Instagram]

Alexia Eram, detalii despre relația cu Mario Fresh

În urmă cu ceva timp, Alexia a vorbit despre primele momente în care l-a văzut pentru prima dată pe Mario Fresh. Se pare că întâlnirea a avut loc la o lansare de piesă a lui Alex Velea.

“În mai 2016, când Alex Velea a lansat piesa «Ziua mea». Eu știam că urma să mergi la șlansareț și ți-am spus că, dacă este Mario acolo, să mă chemi, pentru că mie îmi plăcea de Mario ca artist. M-ai sunat și m-ai anunțat că Mario este acolo, așa că am venit imediat. Acolo, ai pus-o pe Antonia să-mi facă cunoștință cu el și am stat de vorbă cu el toată seara. Când am plecat, m-a întrebat care este contul meu de Instagram și dacă vreau să îmi dea numărul lui sau dacă vreau să i-l dau eu pe al meu. Eu, fără să mă gândesc, nu i-am dat numărul meu, doar l-am luat pe al lui, ceea ce a însemnat apoi că eu trebuia să îi dau prima mesaj. După ce am vorbit o vreme prin mesaje, am ieșit la întâlniri și așa ne-am îndrăgostit”, a povestit fiica Andreei Esca.