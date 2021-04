Primele declarații ale Cameliei Mitoșeru după operație! Cum se simte la două luni de la intervenție: "A fost o intervenție foarte grea"

In articol:

Camelia Mitoșeru a dat primele declarații după intervenția suferită. Cum se simte la momentul actual mama lui Mihai Mitoșeru?!

Camelia Mitoșeru, declarații despre starea de sănătate

În ultimele luni, mama lui Mihai Mitoșeru a trecut prin momente dificile. A fost diagnosticată cu tumoră beningă-meningiom și a fost nevoie de operație.

Acum, Camelia Mitoșeru a învins boala și vorbește pentru prima dată despre starea ei de sănătate.

Chiar dacă a fost o intervenție extrem de grea și care a durat foarte mult, mama prezentatorului susține că se simte excelent la momentul actual. Merge la cumpărături, se plimbă prin curte și este din ce în ce mai activă.

”A fost o intervenție foarte grea și a durat foarte mult. Mulțumesc lui Dumnezeu, mă simt excelent. Ies singură din casă! Merg la cumpărături, ies în curte cu cățelul de două ori pe zi. Mă simt foarte, foarte bine. A stat Mihai o grămadă de timp, după am fost din nou în spital, pentru recuperare, bineînțeles. Azi împlinesc două luni de la operație. O lună a fost foarte grea, într-adevăr, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste. Întâi a stat Mihai cu mine, apoi a venit fosta nevastă a lui Nae Lăzărescu și a stat cu mine”, a declarat Camelia Mitoșeru în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Cu toate că a trecut printr-o operație grea, Camelia Mitoșeru susține că nu i-a fost teamă nici măcar o secundă.

”Nu mi-a fost nici teamă, nu mi-am făcut nici griji, dar asta nu înseamnă că după ce am fost la domnul profesor Ciurea, după aceea am fost la încă 2 spitale, așa, pentru liniștea mea. Am vrut să mă verific pe mine. M-am dus la domnul profesor cu inima deschisă. Luni m-a băgat în operație și nu a avut sânge. Bineînțeles, că Mihai a pus imediat pe Internet și miercuri, 3 februarie, m-a băgat în operație.”, a mai spus mama prezentatoului TV.