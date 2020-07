In articol:

Ieri, în jurul orei 20:30, în comuna Chiajna, mașina în care se afla Călin Pană și un prieten a fost blocată în trafic de mai mulți indivizi care i-au atacat pe cei doi, deși parcă să îi ucidă cu săbii, pistoale, cuțite și bâte.

”Când veneam spre casă... Au sărit pe mașină, au blocat strada, au pus barieră... Mai era și altă mașină, nu am avut unde să ne ducem... Am dat mașina mai în față să încercăm să ne apărăm sau să ne retragem, dar nu aveam unde, eram blocați. A sărit Sorin, a dat o dată, m-am ferit, nu am apucat să mă îndepărtez de mașină decât jumătate de metru, au venit grămadă încă două trei persoane, dar nu au apucat să dea, a dat din nou Sorin, am pus din nou mâna... La urmă am auzit: ”Dă-te la o parte, să-l împușc”. Liviu (Liviu Iordan, amicul lui Călin, fratele Alinei Pană, n. red.) era în dreapta mea... A tras, m-am uiat să văd dacă l-a împușcat pe Liviu...”, povestește, cu greutate, de pe patul de spital, Călin Pană, fratele fostei concurente de la Exatlon, Alina Pană.

Mai mult decât atât, cu perna plină de sângele care încă îi curge din rănile pe care le-a căpătat după atacul mafiot din Chiajna, Călin Pană a mai povestit ce s-a întâmplat până a ajuns Ambulanța, iar agresorii au fugit, lăsându-i mai mult morți decât vii.

”În momentul acela am primit o lovitură în cap, am căzut, nu mai auzeam, nu mai vedeam... Au sărit să lovească, am pus din nou mâna... Ce și cum, nu știu, era și un cuțit...

Am pus mâna și am reușit să iau cuțitul, așa am și reușit să mă ridic și să merg câțiva metri... Pe Liviu nu îl vedeam, era înconjurat. Am căzut din nou jos, au sărit pe mine, m-am ridicat și m-am dus spre Liviu pe care îl tot loveau. (...)

L-am luat pe Liviu, i-am ridicat capul pe picior, era inconștient, îi curgea sânge... Nu mai știu mai departe. (...)În cap am vreo 10-12 cm spărtura, un hematom foarte mare d ela bâta de baseball, tăietura e de sabia, mâinile și piciorul... Mai vorbim când mă operează”, a mai spus Călin Pană, vizibil epuizat după ce a vorbit câteva minute.

Alina Pană, disperată: ”Medicii au confirmat ca este împușcat în cap”

”Este fratele meu, iar ambele mâini au fost rupte. E împușcat în cap, are 12 cm tăietură de la sabie. Nu își mai amintește efectiv că a fost împușcat, dar medicii au confirmat că este împușcat în cap. Asta e motivul pentru care leșina... iar încerca să se ridice și leșina din nou fără a fi fost lovit. De la loviturile multiple cu răngi are un hematom foarte mare la cap.

Trebuie operat urgent, iar teoria cadrelor medicale susțin cu tărie de aseară că așteaptă rezultatul COVID. Starea fratelui meu se poate agrava în orice clipă.

Aș vrea să mă adaug că, ieri, în timp ce dădeam un interviu echipei de știri în fața Spitalului Militar Central am fost amenințați că dacă nu încetam o să îl externeze. Și reportera a zis chiar va rog și o să îl filmez cât de grav este starea în care se află”, spune, plângând, Alina Pană.

Alina Pană de la Exatlon în șoc: ”A fost măcel”

”Erau înarmați cu pistoale, răngi și săbii. Le-au blocat mașina în trafic și au tras înspre ei cu focuri de armă. După ce i-au scos din mașină i-au împușcat și i-au tăiat cu săbiile. Prietenul fratelui meu a intrat în comă, după ce l-au împușcat în picior. A pierdut foarte mult sânge, l-au tăiat cu săbiile. Fratele meu e în stare gravă, la spital. A fost un adevărat măcel, eu am ajuns acolo la puțin timp și l-am găsit pe Călin mai mult mort”, a declarat Alina Pană pentru WOWbiz.ro.

Alina Pană spune că are informațții despre identitatea agresorilor și că aceștia au legături cu importante clanuri interlope din București și Ilfov. Ea spune că în acest moment se teme pentru viața ei și a familiei ei. Sportiva de la Exatlon a făcut un apel public să fie ajutată să treacă peste acest moment.

Cine sunt interlopii implicați în scandalul din Chiajna

Unul dintre cei mai cunoscuți interopi din Ilfov, Liviu Iordan, amicul lui Călin Pană, este internat în stare foarte gravă la spital. În 19 martie 2010, Magistrații Tribunalului București au decis arestarea preventivă a lui Liviu Iordan, cercetat, alături de alte 14 persoane, pentru furtul armelor de la unitatea militară din Ciorogârla, dar și pentru ca ar fi încercat să vândă o parte din armele furate. De asemenea, infoirmează presa, de-a lungul timpului Liviu Iordan, bărbatul agresat alături de Călin Pană, ar fi fost violent cu persoane care ar fi vrut să candideze la Primaria Chiajna.

După scandalul de ieri seara, la față locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Ilfov, precum și un echipaj de jandarmi. "Polițiștii au găsit la locul faptei doi bărbați, cu vârste de aproximativ 35 de ani, care ar fi fost agresați fizic și care au fost transportați cu ambulanță la o unitate medicală din București, pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Persoanele bănuite de săvârșirea faptei nu au fost găsite însă acestea au fost identificate de polițiștii din Chiajna. Din relatările preliminare ale persoanelor transportate la spital, au reieșit anumite date privind o posibilă folosire de armă. În acest context, precizăm că din verificările specifice desfășurate până în prezent nu au rezultat elemente certe și concludente care să conducă la concluzia că au fost folosite arme", transmite IPJ Ilfov.

Alina Pană de la Exatlon: ”Mă tem pentru viața mea”

”Sunt oameni cu relații și putere, sunt oameni cu adevărat periculoși. Îmi este teamă pentru mine, pentru mama și pentru familia mea. Vă dați seama că fratele meu a fost împușcat în stradă și nimeni nu a interevenit, nimeni nu a avut ce să le facă. Sunt îngrozită, sincer. Dacă mi se întâmplă ceva în această noapte sau în zilele următoare, să știți de unde mi se trage”, a mai spus Alina Pană.