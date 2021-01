Primele fricțiuni în echipa Faimoșilor de la Survivor România 2021? ”Îți dai seama că îl atac acum pe Culiță, îl distrug”

In articol:

Mai mult, în echipa Faimoșilor relația dintre Culiță Sterp și Jador pare să fie una perfectă chiar dacă, glumeț din fire, manelistul nu se ferește să îl atace pe fostul soț al celebrei Carmen de la Sălciua.

De altfel, acesta este și motivul pentru care Culiță Sterp este ”iritat” de Jador, manelistul fiind, chiar înainte de a pleca în Republica Dominicană, sincer în ceea ce privește scopul său de a câștiga trofeul și de a impresiona pe toată lumea. Astfel, chiar înainte de a pleca la Survivor România 2021, Jador și-a stabilit strategia de a câștiga, chiar dacă asta înseamnă să se folosească ”puțin” de relația pe care o are cu frumoasa Carmen de la Sălciua, artista pe care, de-a lungul ultimelor luni, nu a ascuns că o admiră și atât în plan muzical, dar și ca femeie.

Jador si Culita Sterp sunt prieteni vechi

"E de treaba tare Carmen, e un om plin de credință și dacă ar fi sa aleg din toate femeile, din toate cântărețele astea, să am un copil, cu ea aș alege să fac pasul asta. Să-mi educe copiii! (...) Carmen de la Salciua este tovarășa mea, mă înțeleg bine cu ea. Îți dai seama că îl atac acum pe Culiță de îl distrug la Survivor”,a spus, râzând, Jador. Și, la o adică, asta ar putea fi una dintre strategiile din fazele avansate ale emisiunii, atunci când, așa cum s eîntâmplă în asemenea show-uri, se poate ajunge la o luptă serioasă pentru a ajunge în finală și pentru a pune mâna pe trofeu.

Carmen de la Sălciua și Jador s-au lăsat filmați în timpul unui sărut

Carmen de la Sălciua și Jador s-au cunoscut mai bine când au colaborat la melodia “Nu am somn de patru zile”, lansată în urmă cu trei luni alături de artistul BlvckMatias, care a strâns peste 14 milioane de vizualizări pe YouTube. Videoclipul piesei se încheie cu un sărut între cântăreață și manelist și, de aici fanii au început sa speculeze ca cei doi ar avea ceva mai mult decat o simpla relație de prietenie. În momentul lansării melodiei, cei doi recunoșteau că sunt foarte apropiați, însă nu au o relație amoroasă, ci doar una de prietenie. Cu toate acestea, Jador a vizitat-o pe îndrăgita cântăreață la Alba Iulia, însă totul s-ar fi întâmplat în mare secret. În plus, cei doi au avut mai multe discuții înainte ca artistul să plece în Republica Dominicană, ieșind adeseori și la film.

Jador si Carmen de la Salciua

Carmen de la Sălciua recunoaște că îl place pe Jador! Acum, ca artist

”Nu are cum să nu îmi placă de Jador, este un tip care te face să râzi tot timpul, este un băiat senzațional. Ne înțelegem foarte bine și acest lucru l-a recunoscut și el, în toate vlogurile lui. (...) La un moment dat, noi doi am fost și la film. Era în perioada în care el filma pentru acel reality-show, ne-am văzut la mall și am mers la film împreună. Noi ne-am cunoscut nu doar ca artiști, ne înțelegem bine ca femeie cu bărbat.

Nu, nu avem o relație, nu se poate spune așa ceva... Și nu mi-ar fi rușine să o recunosc dacă ar fi pentru că, la o adică, eu sunt o femeie singură, asumată...”,ne-a mai spus Carmen de la Sălciua .

Culiță Sterp se descurcă perfect la Survivor România 2021

“Noi am crescut de mici la țară, la fermă, mergeam desculți pe câmp, cu animalele. A fost o copilărie foarte frumoasă, nu am avut telefoane, calculator. Primul calculator ni l-a cumpărat mama când aveam 15 ani. Am învățat foarte mult să apreciem lucrurile, acum ne bucurăm foarte mult de ceea ce avem. Ne bucurăm de familie și că suntem toți foarte uniți. Dacă vezi oamenii fericiți și că se simt bine, parcă nici nu îmi mai trebuie bani.

Noi încă de mici am fost crescuți modest, știu cum e să fii și sărac, și bogat. Am gestionat foarte bine celebritatea, nu m-a luat valul. Din banii mei mi-am luat o mașină, care valorează cam cât o casă, mi-am cumpărat și o casă. Crescând în natură, cred că mi se potrivește perfect “Survivor România”, nu aș vedea alt format care să mi se potrivească mai bine. Mai ales că, în sezonul trecut, a fost și fratele meu acolo. Sunt ambițios și tot ce îmi pun în minte duc la bun sfârșit. Sunt un om foarte bun la suflet și am multă încredere în oameni, chiar dacă mă dezamăgesc uneori”, a spus Culita Sterp, iar vorbele lui, pare-se, sunt susținute și de felul în care reușește să aducă puncte pentru echipa Faimoșilor din care face parte și Jador, la Survivor România 2021.