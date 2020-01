Cristina Țopescu a murit. Vestea a lovit ca un trăsnet, duminică noaptea, întreaga România. Toata lumea o cunoștea, toată lumea auzise de ea. Atât datorită jurnalistului extraordinar care a fost Cristina Țopescu, cât și notorietății uriașe a celebrului ei tată, Cristian Țopescu, decedat în urmă cu doi ani.

Cristina Țopescu s-a stins la doar 59 de ani, înconjurată de animalele ei dragi, cele cărora și-a și dedicat, de altfel, ultima parte a vieții, câinii ei.

Procurorul de caz a cerut necropsia celor doi căței găsiți morți

Din nefericire, doi dintre cei 7 căței pe care îi mai avea Cristina Țopescu au fost găsiți morți, alături de stăpâna lor, care îi diviniza. Pentru ei nu s-a mai putut face nimic, cauza morții fiind, cel mai probabil, deshidratarea. Este știut faptul că un câine, ca și un om, poate rezista câteva săptămâni fără hrană. Fără apă, în schimb, nu poate supraviețui decât câteva zile.

Odată cu teribila veste a decesului reputatului jurnalist Cristina Țopescu, au apărut și primele suspiciuni legate de cauzele morții. Procurorul de caz a dorit neapărat să înlăture toate ipotezele, motiv pentru care a cerut, de urgență, realizarea necropsiei celor doi căței găsiți fără suflare, lângă trupul omului de televiziune,

Cadavrele animalelor au fost preluare încă de duminică seara de reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinare, pentru ca apoi să ajungă la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală unde, în urma analizelor efectuate, se va stabili cauza decesului.

Potrivit unor surse din interiorul anchetei, procurorul dorește să afle cât mai repede dacă poate fi vorba despre substanțe periculoase care ar fi fost ingurgitate de animale, sau nu. Dacă da, atunci ipoteza unei morți voluntare poate fi luată în calcul.

Citeste si: Adevărul despre câinii găsiți în locuința Cristinei Țopescu. Câte animale au murit și ce s-a întâmplat cu patrupedele care trăiesc | EXCLUSIV

Citeste si: Ipoteză șoc lansată de anchetatori în cazul morții Cristinei Țopescu! Se caută substanțe periculoase! Procurorul de caz a cerut necropsia câinilor morți! Vrea să afle de ce au murit animalele! EXCLUSIV

Citeste si: VIDEO | Ce se întâmplă acum în fața casei unde a murit Cristina Țopescu! E încă un semn că a fost uitată de prieteni și rude

Ceilalți 5 câini au reușit să supraviețuiască, pentru că aveau posibilitatea să iasă afară din casă. Asta i-a și salvat! Cățeii au reușit să găsească un sac de hrană, să îl rupă și să mănânce pe săturate. Iar sursă de apă exista în permanență în curtea locuinței.

Celelalte animale, 5 la număr, sunt bine, spre foarte bine. “Unul dintre cei 5 câini găsiți în viață – și, ATENȚIE!, este vorba despre câini de talie mare – a fost luat de o vecină a Cristinei Țopescu. Ceilalți 4, 3 băieți și o fată, au fost preluați noi, duminică seară”, a declarat Kuki Bărbuceanu, reprezentantul Vier Pfoten, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Potrivit acestuia, cei 4 căței erau grași și frumoși, cam 25-30 de kilograme fiecare, semn că s-au hrănit bine în toată această perioadă de când Cristina Țopescu a decedat și până a fost descoperită.

WOWbiz.ro a obținut, în exclusivitate, îmagini cu cei 4 căței preluați de Vier Pfoten, prin intermediul reprezentantului lor, Kuki Bărbuneanu. Este vorba despre 3 masculi și o femelă, toți aflându-se acum pe mâini bune, bucurându-se de dragoste și îngrijire, așa cum și-ar fi dorit, cu siguranță, Cristina Țopescu.

Cristina Țopescu a murit. Cum îi cheamă pe cei 5 căței supraviețuitori ai tragediei

“Cățeii sunt bine și nu duc lipsă de nimic. Suntem deschiși chiar să îi oferim spre adopție, însă nu oricui. Cine vrea să aibă grijă de unul dintre cele 4 suflete luate de la Cristina Țopescu ar trebui să fi fost, de preferat, o persoană apropiată acesteia, care să îi înțeleagă și împărtășească dragostea pentru animale, care să știe că un animal înseamnă o responsabilitate pe viață și vine la pachet cu sacrificii pe care orice iubitor le cunoaște și este dispus să le facă”, ne-a explicat Kuki Bărbuceanu. Pe un cățel îl cheamă Siba, pe altul Sisi, o femelă căreia i-a spus, simplu, “Fetița” și încă un băiat, al cărui nume nu a fost încă descoperit de reprezentanții Vier Pfoten.

Cel de-al cincilea cățel găsit în viață acasă la Cristina Țopescu, “Vrăbiuța” a fost preluat imediat după descoperirea tragediei de vecina și pietena jurnalistei, Diana Maria. Cățelușa, de talie mica, e fericită și liniștită în locuința femeii care știe cu câtă dragoste a îngrijit-o, de-a lungul vieții, Cristina.

"De fiecare dată ea se punea pe planul doi. Pe primul plan, erau cățeii și grija să facă rost de hrană pentru ei. Nu avea bani să le cumpere hrană de cea mai bună calitate, așa că improviza, făcând rost de tot felul de alimente pe care le transforma în mâncare de căței", ne-a povestit o apropiată a Cristinei Țopescu.

Cristina Țopescu avea 59 de ani și a fost găsită duminică seara, moartă în casă. Conform informațiilor oamenilor legii, fosta jurnalistă și realizatoare tv, murise în urmă cu circa trei săptămâni. Trupul ei a fost găsit pe pat, aproape mumificat. Polițiștii spun că nu au găsit urme de violență pe corp, însă cauzele decesului se vor afla abia după ce mediciștii legiștii vor prezenta raportul necropsiei.

Ce au observat vecinii care au gasit-o pe Cristina Topescu

Surse de la fata locului sustin ca o vecina a intrat in curtea Cristinei Țopescu, pentru ca nu mai vazuse nici o miscare prin casa, s-ar fi uitat pe geam si a zarit pe cineva in pat si a banuit ca ar fi ea. Initial, femeia a dezvaluit ca vedeta parea ca doarme cu bratul sub cap, in pozitie laterala. Apoi, cand a obsevat ca nu e ceva in regula, a mai chemat si alti vecini si a fortat usa.

Cristina Topescu a murit! Ce suspiciuni au politistii

In momentul in care au intrat in casa, duminică seara, toti s-ar fi ingrozit, intrucat au vazut ca vecina lor Cristina Țopescu era moarta, in plus, cadavrul era aproape mumificat. Imediat, au chemat politia si au colaborat cu oamenii legii.

Echipajul de la ambulanta nu a mai putut face altceva decat sa declare decesul, iar apoi, corpul a fost transportat la morga. Conform primelor informatii, oamenii legii spun ca nu sunt suspiciuni de omor, dar... atentie, totusi nu este eliminata pista sinuciderii pana nu va fi incheiata necropsia.

Cristina Topescu a fost absolventa a Facultatii de Limbi Straine, sectia engleza - italiana, din cadrul Universitatii Bucuresti. De mica, aflata in preajma marelui crainic Cristian Topescu, a fost atrasa de mirajul micului ecran, in perioada 1970 - 1979 aparand in nenumarate emisiuni pentru copii si tineret produse la TVR. O vreme, dupa terminarea studiilor universitare, a lucrat la revistele culturale "Contemporanul" (corector) si "Cinema". In plus, facea si traduceri ale filmelor care circulau atunci pe video. In vara anului 1989 a incercat sa ajunga clandestin in Germania (unde se afla mama sa, prima sotie a lui Cristian Topescu), dar a fost prinsa la granita, astfel ca, mai multe luni le-a petrecut in penitenciar, fiind eliberata la inceputul lui 1990, cand democratia s-a instalat si in Romania. A revenit in televiziune in 1991,la Pro Tv, la Antena 3, apoi La Prima Tv.