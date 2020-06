In articol:

Adevarul a iesit la iveala. Au fost facute publice primele imagini cu Renata, presupusa iubita a lui Livian de la Puterea dragostei.

Din primele informatii cei doi au avut o relatie in trecut, pe vremea cand Livian avea doar 20 de ani. In prezent, Renata ar fi studenta in Turcia si cei doi si-ar fi reluat relatia de mai bine de 2 luni. Tanara este bruneta acum si a suferit mai multe interventii estetice.

In urma cu cativa ani, pe vreme cand ea si Livian au avut o relatie de iubire, Renata era blonda si naturala. In prezent este total schimbata, pare o alta persoana.

Livian si Renata s-au intalnit si in Romania, in vacanta

"O cheama Renata si este fosta lui Livian. A fost cu ea cand avea 20 de ani. Cand a fost el in vacanta in Romania s-a intalnit cu ea. Am inteles ca fata asta lucreaza ca dansatoare prin cluburi. Are foarte multe operatii si este total alta persoana acum, fata de vremurile cand era cu Livian si era blonda", sunt informatiile facute publice de Reea si Tina pe vlog. VEZI AICI FOTOGRAFIA CU EI DE PE VREMEA CAND ERAU INTR-O RELATIE! Renata era blonda la acea vreme, nu avea operatii si este de nerecunoscut. In fotografia de acum aproximativ 7 ani, Livian sta în genunchi în fața Renatei, imitind o cerere în căsătorie, însă în loc de inel are în mână un teanc de bani.

Livian are iubită în Turcia de două luni. Dezvăluiri uluitoare

E bomba serii la Puterea Dragostei. Livian are iubită în Turcia de două luni. Reea și Tina au spus totul în noul vlog pe care l-au urcat pe contul de YouTube. Se pare că bomba a fost detonată de nimeni alta decât Andreea Pirui, cea care în urmă cu câteva zile a dezvăluit și faptul că Livian a publicat filmulețele cu Bianca.

„Liviane, ai iubită de două luni și tu ne minți că suferi după Bianca Comănici? De aia nu voiai tu să te împaci cu Bianca. Am aflat acum. Andreea Pirui a devzăluit că Livian are relație în Turcia, a zis ea, dar noi am investigat și am aflat că e de fapt din România.

E româncă care e acum în Turcia. Am săpat puțin și am aflat și numele fetei cu care Livian este împreună. Seamănă cu numele unui concurent din casa Puterea Dragostei. Andreea Pirui a zis că a zis-o la glumă, dar se pare că e adevărat. O cheamă Renata. Andreea Pirui ar fi vrut să nu îi dea numele, pentru că o respectă foarte mult”, au spus Reea și Tina în vlogul lor.

Bianca și Livian au petrecut noaptea împreună la hotel

„Livian și Bianca au fost la hotel împreună, probabil Renata era ocupată atunci. Ei au petrecut noaptea împreună, iar Bianca a plecat separat cu taxiul. Pirui le-a spus de ce nu își asumă relația și în emisiune, dacă tot se întâlnesc pe ascuns la hotel. Apoi Pirui a făcut-o prostituată pe Bianca. Fetele astea își aduc acuze foarte nașpa. ”, au mai spus fetele în vlogul lor.