In articol:

Astăzi, pe 1 aprilie 2022, Principele Nicolae împlineste 37 de ani. Nicolae de România este cel mai mare nepot al fostului Rege Mihai I al României.

Principele Nicolae împlinește 37 de ani

Principele Nicolae sau Nicholas Medforth-Mills este născut pe 1 aprilie 1985 în Elveția. Nicolae de România împlineşte 36 de ani şi este nepotul cel mare al fostului rege Mihai I al României.

Principele Nicolae împlinește 37 de ani. Nicholas Medforth-Mills va deveni tată pentru a doua oară [Sursa foto: Instagram]

Principele Nicolae s-a născut și a crescut în străinătate şi a vizitat România în 1992, cu ocazia primei vizite a bunicului său după începutul exilului din 1948.

Pe 1 aprilie 2010, atunci când Nicholas Medforth-Mills a împlinit vârsta de 25 de ani, a primit titlul de Principe al României, cu rangul și apelativul de Alteță Regală.

Nepotul regelui Mihai a fost susţinut financiar în timpul studiilor din Marea Britanie de către mătuşa sa, Principesa Margareta. Principele Nicolae a învățat limba română, a participat la activități publice ale familiei sale și a fost implicat în acțiuni caritabile.

Citeste si: Lavinia Pârva tună și fulgeră pe rețelele de socializare, după ce Ștefan Bănică Jr. și Irina Fodor s-au întâlnit „pe furiș” la vila artistului- bzi.ro

Principele Nicolae, tată pentru a două oară

Pe 5 decembrie, anul trecut, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, fostul principe Nicolae și Alina Binder, soția sa, au anunțat că vor deveni părinți din nou.

Este al doilea copil al cuplului și al treilea pentru nepotul regelui Mihai.

„În Ajunul sărbătorii Sfântului Nicolae, ocrotitorul copiilor, vă împărtășim bucuria că familia noastră va fi din nou binecuvântată. Cu multă emoție și fericire în suflet așteptăm al doilea copil al nostru, care va veni pe lume în primăvara anului 2022. Ne bucurăm că Bunul Dumnezeu, după Maria-Alexandra, ne îngăduie încă unul din neprețuitele miracole ale vieții! Nihil Sine Deo!”, așa a fost anunțată fericita veste pe rețelele de socializare.

Citeste si: Nicolae al României va deveni tată pentru a doua oară! Nepotul regelui Mihai, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Minunea este un nou membru al familiei”

Maria-Alexandra, primul lor copil, s-a născut în toamna anului 2020. Micuța poartă numele Reginei Maria, soția regelui Ferdinand I, care a domnit din 1914 până în 1927.

„Sunt bucuros să vă anunț nașterea fiicei mele, Maria-Alexandra, pe 7 noiembrie 2020, la ora 20:05. Fericitul eveniment a avut loc la Spitalul Polizu din București. Soția mea, Alina-Maria, și fetița noastră sunt perfect sănătoase. Trăim un moment cu totul special în familia noastră și, în emoțiile acestor clipe, mulțumim cu recunoștință pentru sprijinul și entuziasmul deosebit al românilor. Gânduri de aleasă prețuire pentru dăruirea personalului medical în aceste vremuri dificile”, declara Principele Nicolae când fiica lui a venit pe lume.

Principele Nicolae împlinește 37 de ani. Nicholas Medforth-Mills va deveni tată pentru a doua oară [Sursa foto: Instagram]

Regele Mihai i-a retras titlul Principelui Nicolae

Printr-un document semnat la 1 august 2015 și intrat în vigoare imediat, Principelui Nicolae i-au fost retrase titlul și calificativul și a fost exclus din linia de succesiune la tronul României.

Nicoleta Cîrjan, fosta iubită a lui Nicholas Medforth-Mills a declarat că Principele Nicolae ar fi tatăl copilului ei, născut pe 10 februarie 2016. Mai mult decât atât, acțiunile tânărului de la momentul respectiv au condus la pierderea titlului de „alteță regală”, iar Regele Mihai l-a exclus din linia de succesiune.

Citeste si: S-a născut strănepoata Regelui Mihai! Cum o cheamă pe micuță

Principele Nicolae a refuzat la momentul respectiv să recunoască copilul, fiind convins că nu este al său. Nicolae al României a cerut un test de paternitate, pe care într-un final Nicoleta Cîrjan a acceptat să îl facă, iar rezultatul a ieșit pozitiv.

„În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reieșind că sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legală față de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider că orice aspect legat de viață acestuia este de natură strict privată. Din dorința expresă de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să încetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect”, a scris la acea vreme Principele Nicolae pe reţelele de socializare, potrivit Viva.ro.