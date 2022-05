In articol:

Prognoza meteo ANM, 16 mai- 5 iunie 2022. Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările meteo pentru următoarele 3 săptămâni. Astfel, se pare că vremea va fi oscilantă și vom avea perioade în care temperaturile vor fi mai mari decât cele normale, dar și episoade de răcire.

Vezi mai multe detalii pentru fiecare săptămână în parte!

Prognoza meteo ANM, săptămâna 16- 22 mai 2022

Prima săptămână din intervalul de prognoză va aduce o vreme caldă și însorită. ANM anunță o temperatură medie a aerului cu valori ușor mai coborâte decât cele așteptate în această perioadă. Cu precădere, ceva mai rece va fi în zonele montane, acolo unde, maxima zilei nu va mai depăși 15 grade Celsius.

În ceea ce privește posibile ploi, în săptămâna 16- 22 mai cantitățile de precipitații vor fi deficitare în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Prognoza meteo ANM, 16 mai - 5 iunie 2022. Cum va continua să fie vremea în țară în următoarele 3 săptămâni. Ce se întâmplă cu precipitațiile [Sursa foto: PixaBay]

Prognoza meteo ANM, săptămâna 23- 29 mai 2022

Cea de-a doua săptămână de prognoză va aduce soarele arzător specific perioadei de vară. Astfel că, temperaturile medii ale aerului vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în extremitatea de vest și de sud-vest a țării. În restul teritoriului temperaturile vor fi apropiate de cele normale.

În ceea ce privește precipitațiile, sfârșitul lunii mai nu este prea darnic cu agricultura, astfel că, regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în

cele vestice.

Prognoza meteo ANM, săptămâna 30 mai- 5 iunie 2022

Primele zile ale verii 2022 vor fi călduroase și secetoase. Potrivit ANM, mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în extremitatea de sud și de sud-est a țării, acolo unde, mercurul din termometre va urca până aproape de 30 de grade Celsius.

În ceea ce privește probabilitatea pentru ploi, specialiștii în meteorologie estimează că la începutul verii cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în regiunile sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Prognoza meteo ANM, 16- 22 mai 2022. Vremea la munte

La munte, vremea se va răci accentuat și se vor înregistra temperaturi mai mici decât ar fi normal pentru perioada din an, ce vor coborî noaptea sub pragul de îngheț. ANM anunță că în perioada 16- 18 mai, la altitudini foarte mari vor fi precipitații mixte. Per total, și aici va fi tot un regim pluviometric deficitar.

Surse: meteoromânia.ro